video suggerito

Terra Amara, anticipazioni prossima puntata del 5 maggio: Abdelkadir viene arrestato Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara che andrà in onda domenica 5 maggio. Ecco i nuovi episodi che saranno trasmessi su Canale 5 in prima serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni della prossima puntata di Terra Amara, in onda domenica 5 maggio su Canale 5 alle ore 21.20. Non perdete l'occasione di seguire gli ultimi colpi di scena di questa appassionante serie che, come abbiamo visto nel corso della puntata precedente, ha messo in scena le preoccupazioni di Hakan per Zuleyha e i bambini, così chiede aiuto a Fikret per riuscire a ritrovarla al più presto. Nell'episodio di domenica 5 maggio, invece, vediamo Abdulkadir lasciare finalmente Cukurova, al fine di non intralciare più i passi di Hakan e Zuleyha.

Terra Amara, le anticipazioni della puntata di domenica 5 maggio

Nella puntata di Terra Amara, che andrà in onda domenica 5 maggio su Canale 5 a partire dalle 21.20, Hakan saluta Abdulkadir. L'amico lascerà Cukurova e non interferirà più nella vita sentimentale di Hakan e Zuleyha. Eppure, prima di partire, proprio Abdulkadir viene arrestato dalle forze dell'ordine per l'omicidio di Fekeli. Questa situazione, però, aprirà un nuovo snodo.

Vahap non si rassegna all'idea che suo fratello venga condannato all'ergastolo

Intanto, Fikret viene acclamato dalla folla di Cukurova per essere riuscito a trovare le prove e i testimoni che inchiodano il mandante dell'assassino di suo zio che finalmente è nelle mani della giustizia. Abdulkadir finisce in prigione, accompagnato da insulti di ogni genere da parte degli abitanti di Cukurova. Intanto, si consuma il dramma di Vahap che non riesce a rassegnarsi all'idea che suo fratello venga condannato all'ergastolo. A questo punto, Hakan ritorna a essere un personaggio chiave della vicenda e pensa a un modo per liberare il suo amico. Questo però comporterà ancora una volta un contrasto con Zuleyha, che aveva chiesto di non lasciarsi trascinare e di non trascinare ancora una volta Abdulkadir nelle loro vite.