Terra Amara, anticipazioni prossima puntata del 26 aprile: Hakan e Abdelkadir minacciati da Hamran Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 26 aprile. La trama dei nuovi episodi che saranno trasmessi in prima serata su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della prossima puntata di Terra Amara in onda venerdì 26 aprile in prima serata su Canale 5. La soap turca sta per volgere al termine e ogni episodio può essere determinante per le sorti dell'amore tra Hakan e Zuleyha. In questi episodi vedremo nuovi snodi sulle vicende che coinvolgono direttamente anche Abdelkadir e Hakan che si ritroveranno ancora minacciati dal giovane boss libanese Hamran.

Terra Amara, le anticipazioni di venerdì 26 aprile

Le anticipazioni di venerdì 26 aprile di Terra Amara ci mostrano Abdelkadir e Hakan minacciati dal boss libanese Hamran, che ha intenzione di vendicarsi per la morte di suo padre. Il sanguinario e impulsivo boss vuole vendicarsi per la morte di suo padre, avvenuta molti anni prima in Libano. Intanto Colak continuerà a non pagare le sue braccianti e Zuleyha è costretta a risarcirle. Colak cercherà di convincere le braccianti di Zuleyha a lavorare per lui, ma le donne, saputo come tratta le altre braccianti, si ribelleranno a lui.

Sermin e Betul ospiti di Vahap

Per quanto riguarda le vicende di Sermin e Betul, senza tetto, le ritroviamo ospiti di Vahap, che però le tratta come se fossero al suo servizio. Betul, infatti, non gradisce prendere ordini da lui, ma la madre cerca di convincerla a stare al gioco. Intanto, alla tenuta, Cevriye cerca di conquistare Gaffur, che però non appare interessato a lei. Intanto, Zuleyha scopre i compensi di Colak alle braccianti. Così, la donna istituirà un fondo di solidarietà e si batterà per la parità salariale tra uomini e donne. Grazie a questa mossa, Colak si ritroverà presto senza forza lavoro. Per questo motivo, Colak vuole vendicarsi di Zuleyha. Continuano, intanto, le minacce di Hamran: sia Hakan che Abdulkadir riceveranno dei proiettili. Il problema sarà risolto nella prossima puntata.