Terra Amara, anticipazioni prossima puntata del 21 aprile: Zuleyha e Hakan si sposano, Betul cova rancore Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara, in onda domenica 21 aprile, alle ore 14:30 su Canale 5. La trama dei nuovi episodi trasmessi nel pomeriggio: Zuleyha è ufficialmente la moglie di Hakan, una volta scoperto cosa hanno fatto Betul e Sermin le caccia dalla villa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5 che ritorna all'appuntamento pomeridiano, ma stavolta solo la domenica. I prossimi episodi, infatti, andranno in onda domenica 21 aprile alle ore 14:45. Zuleyha e Hakan si sono sposati, ma Sermin e Betul non sono affatto contente per loro e le rubano la spilla portafortuna di Leyla. Una volta scoperte le donne vengono cacciate dalla villa.

Terra amara, le anticipazioni di domenica 21 aprile

Hakan e Zuleyha sono finalmente marito e moglie, la festa per il loro matrimonio si è conclusa e i due tornano alla villa per iniziare una nuova vita insieme. C'è aria di festa per i due, che vengono accolti con gioia dai braccianti, ma a covare rancore sono Sermin e Betul. Intanto Zeynep obbliga Cetrin a dirgli chi è il padrone della casa in cui si è trasferita, si tratta di Fikret e quindi insiste perché sia lui a portargli l'affitto. Abdulkadir si trova di fronte Colak in un ristorante e decidono di compattarsi contro il loro nemico, ovvero Betul. Zuleyha non riesce a trovare la spilla portafortuna di Leyla. Intanto Fadik accusa Cevriye che si offende perché sono state raccontate bugie sul suo conto.

Zuleyha scopre chi le ha rubato la spilla

Zuleyha, aiutata da Gaffur, Rasit e Fadik riesce a scoprire che sono state Sermin e Betul a sottrarle la spilla portafortuna di Leyla e le allontana da casa. Sermin chiede a Fusun di ospitarla, però la donna la manda via, dicendole di non avere più fiducia in lei. Betul fa ritorno da Abdulkadir, dicendosi innamorata e chiedendogli perdono, ma lui non le crede. Vahap assiste all'accaduto e decide di dare ospitalità alle due donne, di nascosto dal fratello. Intanto Fikret convince Zeynep a non andar via dall'appartamento che le ha affittato, durante una cena, i due approfondiscono la loro conoscenza. Vahap confessa ad Abdulkadir che Colak e Betul non sono davvero sposati, poiché quando il matrimonio è stata una farsa organizzata dall'uomo per approfittarsi di lei.