Terra Amara, anticipazioni prossima puntata del 24 marzo: Zuleyha smaschera Betul con un filmato Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara, in onda domenica 24 marzo, alle ore 14:45 su Canale 5. La trama dei nuovi episodi trasmessi nuovamente nel pomeriggio: Zuleyha smaschera Betul e Colak prova a vendicarla. Intanto Lutfiye dovrà sostituire il sindaco alle prossime edizioni.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5 che ritorna all'appuntamento pomeridiano, ma stavolta solo la domenica. I prossimi episodi, infatti, andranno in onda domenica 24 marzo alle ore 14:45. Continuano le vicende di Zuleyha, tra intrighi e segreti da scoprire: Zuleyha smaschera Betul e le sue malefatte, provocando l'ira di Colak che viene però fermato da Fikret.

Terra Amara, le anticipazioni della puntata di domenica 24 marzo

Stando alle anticipazioni della puntata di domenica 24 marzo, Hakan e Abdulkadir riescono a fermare uno dei bus della società di Colak in direzione Ankara e gli danno fuoco, dopo aver offerto gratuitamente ai passeggeri di viaggiare con uno dei loro mezzi, garantendo loro un percorso più confortevole. Intanto Zuleyha organizza un evento aperto a tutti gli abitanti di Cukurova, si tratta della proiezione di un film, ma invece viene proiettato un filmato in cui appare Betul mentre si vanta proprio con Zuleyha di aver sottratto denaro all'azienda di Yaman e di aver fatto in modo che, dopo la vendita dei terreni, la villa fosse pignorata. Betul è sconvolta ed è disperata per quello che è accaduto, Sermin la incolpa dicendole di aver sottovalutato le capacità di Zuleyha. Intanto, Lutfiye si preoccupa per le condizioni di salute del sindaco. Zuleyha, dopo l'evento, riceve un misterioso telegramma.

Colak vuole vendicare Betul, Lutfiye deve sostituire il sindaco

Colak, convinto da Sermin, vuole dare una lezione a Zuleyha per quello che ha fatto a Betul, quindi si presenta alla vita scortato dai suoi uomini e inizia a sparare senza pietà. A fermarlo c'è Fikret. Il giorno della sparatoria, Zuleyha ha ricevuto un telegramma, in cui la avvisano che il Signor Sadi è ricoverato in gravi condizioni ad Ankara, per cui decide di mettere in sicurezza la villa e andare a trovarlo. In ospedale trova Gungor che le racconta quello che davvero è successo ad Hakan. Zuleyha, però, non ha intenzione di cedere e decide di dare a Fikret la procura dell'azienda, così da evitare di incontrarlo anche a lavoro. Lutfiye viene informata della morte del Sindaco, così sarà lei a doverlo sostituire alle prossime elezioni.