Terra amara, anticipazioni prossime puntate dal 2 all’8 marzo: Zuleyha sconvolta da vera identità di Hakan Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda da sabato 2 marzo a venerdì 8 marzo. La trama dei nuovi episodi che saranno trasmessi sia nella fascia pomeridiana che in prima serata. Zuleyha, sconvolta, scoprirà la vera identità di Hakan, l’uomo che intendeva sposare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, che andranno in onda da sabato 2 marzo a venerdì 8 marzo. La trama degli episodi che saranno trasmessi negli appuntamenti pomeridiani delle ore 14:10 e delle ore 14:50 su Canale 5. Inoltre, è previsto un nuovo appuntamento serale, venerdì 8 marzo alle ore 21:30. Non mancheranno i colpi di scena: Zuleyha prima chiederà ad Hakan di sposarla, poi scoprirà la sua vera identità e resterà sconvolta.

Terra Amara, anticipazioni puntate da sabato 2 marzo a venerdì 8 marzo

Le trame delle puntate di Terra Amara, in onda da sabato 2 marzo a venerdì 8 marzo. Le anticipazioni diffuse da Mediaset su ciò che accadrà negli episodi. L'appuntamento è alle ore 14:10 dal lunedì al venerdì e alle ore 14:50 il sabato, come sempre su Canale5.

La trama dell'episodio di sabato 2 marzo in onda alle ore 14:50: Hakan incarica Vahap di cercare Bayram. È convinto, infatti, che sia stato lui a piazzare la bomba nella sua auto. Zuleyha, intanto, contatta il Ministero per aiutare Fikret e Cetin a lasciare il Libano dopo lo scoppio della guerra civile.

La trama dell'episodio di lunedì 4 marzo in onda alle ore 14:10: Fikret e Cetin stanno vivendo un vero e proprio dramma. Sono bloccati in Libano a causa dello scoppio della Guerra Civile. La situazione è destinata a peggiorare. Mentre insieme tentano di raggiungere l'ambasciata, Fikret viene ferito. Hakan lo soccorre prontamente e lo aiuta a raggiungere l'ospedale.

La trama dell'episodio di martedì 5 marzo in onda alle ore 14:10: Colak è alle prese con una gara d'appalto. Ci tiene tantissimo ad aggiudicarsela ed è pronto a ricorrere a ogni mezzo. Non sa che anche Abdulkadir intende concludere quell'affare e gli metterà i bastoni tra le ruote.

La trama dell'episodio di mercoledì 6 marzo in onda alle ore 14:10: Zuleyha e Colak sono pronti per la gara d'appalto indetta dal Ministero della Difesa. Entrambi sperano di aggiudicarsi la fornitura di agrumi all'esercito turco.

La trama dell'episodio di giovedì 7 marzo in onda alle ore 14:10: finalmente si conosce il responso della gara d'appalto. A vincere è la Adnan Yaman Holding. Tutta Cukurova è in festa. L'unico che non ha preso bene la notizia è Colak.

La rivelazione su Hakan sconvolge Zuleyha: gli episodi di venerdì 8 marzo

Venerdì 8 marzo, doppio appuntamento con Terra Amara che andrà in onda sia nel pomeriggio che in prima serata. Nell'episodio in onda alle ore 14:10, Vahap si introduce nella camera da letto di Zuleyha per appropriarsi dei suoi oggetti personali. Fikret lo sorprende e lo caccia immediatamente di casa, minacciandolo. Negli episodi in prima serata, in onda a partire dalle ore 21:30, Zuleyha è pentita di avere rimandato il matrimonio, così prende una decisione: propone ad Hakan di partire in crociera e di farsi sposare dal comandante della nave. Intanto Lutfiye legge su un giornale che Fikret ha portato dal Libano, un articolo che svela la verità su Mehmet. Ne parla subito con Zuleyha che è sconvolta. Ora conosce la vera identità di Hakan. Sermin chiede a sua figlia Betul di sposare Colak per ereditare la sua fortuna.