Terra Amara, anticipazioni prossime puntate dal 23 al 29 febbraio: Hakan in pericolo, il dolore di Zuleyha Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda da venerdì 23 febbraio a giovedì 29 febbraio. La trama dei nuovi episodi che saranno trasmessi sia nella fascia pomeridiana che in prima serata.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda da venerdì 23 febbraio a giovedì 29 febbraio. La trama degli episodi che saranno trasmessi negli appuntamenti pomeridiani delle ore 14:05; 14:10 e delle ore 14:50 e degli episodi trasmessi in prima serata su Canale 5. Ecco la trama della soap turca.

Terra Amara, anticipazioni puntate da venerdì 23 febbraio a giovedì 29 febbraio

Le anticipazioni delle puntate di Terra Amara, in onda da venerdì 23 febbraio a giovedì 29 febbraio, Fikret dichiara il proprio amore a Zuleyha. Inoltre, quest'ultima scopre che Vahap è il ladro che si è introdotto a villa Yaman. Attentato ad Hakan, la sua auto esplode. Riuscirà a sopravvivere?

Puntata di venerdì 23 febbraio

Nella puntata di Terra Amara in onda venerdì 23 febbraio alle ore 14:10, Fikret trova il coraggio di confessare a Zuleyha di essere innamorato di lei. La donna è in forte imbarazzo. Non sa come reagire a questa inaspettata notizia. Intanto, Colak incontra Betul per caso e si fa spiegare da Tahir la verità su quanto accaduto tra lei e gli Yaman.

Puntata di sabato 24 febbraio

Nella puntata di Terra Amara in onda sabato 24 febbraio alle ore 14:50, Zuleyha sta tornando a casa dopo avere fatto la spesa, quando viene fermata da Vahap. Così, scopre la sconvolgente verità. Il ladro che si era intrufolato a villa Yaman era proprio Vahap. Zuleyha, scioccata, riporta quanto ha appreso ad Hakan. L'uomo si reca da Vahap e lo picchia.

La puntata in onda lunedì 26 febbraio

Nella puntata in onda lunedì 26 febbraio alle ore 14:05, Hakan tenta in tutti i modi di proteggere la sua identità con Zuleyha. Così, quando riceve una lettera colma di minacce da parte di Betul, sostiene che sia una lettera d'amore da parte di una donna con la quale ha avuto una relazione.

La puntata di martedì 27 febbraio

Nella puntata di Terra Amara in onda martedì 27 febbraio alle ore 14:05, Zuleyha propone di indire le elezioni per eleggere il nuovo capo dei braccianti. Quel ruolo, infatti, è ancora vacante dopo la morte di Saniye.

La puntata di mercoledì 28 febbraio

Nella puntata di Terra Amara in onda mercoledì 28 febbraio alle ore 14:05, Rasit e Gaffur ambiscono al ruolo di capo dei braccianti e si candidano alle elezioni. Intanto Betul ha ormai scoperto chi è davvero Hakan, così viene sequestrata dagli scagnozzi di Gungor.

Gli episodi di giovedì 29 febbraio

La trama dell'episodio in onda giovedì 29 febbraio alle ore 14:10: Zuleyha è la mandante del sequestro di Erdil, così attua la sua vendetta su quell'uomo che aveva tentato di abusare di lei. Zuleyha lo minaccia e lo umilia. Nei due episodi di Terra Amara in prima serata, ci sarà un attentato ad Hakan, la sua auto esploderà. Riuscirà a scampare alla morte? Intanto, si tengono le elezioni per il nuovo capo dei braccianti. Ad avere la meglio è Gaffur.