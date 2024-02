Terra amara, anticipazioni prossime puntate dal 2 al 7 febbraio: Zuleyha rischia la morte dopo uno sparo Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda da venerdì 2 febbraio a mercoledì 7 febbraio. La trama dei nuovi episodi che saranno trasmessi sia nella fascia pomeridiana che in prima serata. Mercoledì 7 febbraio, infatti, Terra Amara sfiderà il Festival di Sanremo 2024. Zuleyha rischierà di morire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, che andranno in onda da venerdì 2 febbraio a mercoledì 7 febbraio. La trama degli episodi che saranno trasmessi negli appuntamenti pomeridiani delle ore 14:10 e delle ore 14:30 su Canale 5. Inoltre, è previsto un nuovo appuntamento serale, non domenica ma mercoledì 7 febbraio alle ore 21:30. La soap turca sfiderà il Festival di Sanremo 2024. Non mancheranno i colpi di scena: Zuleyha in bilico tra la vita e la morte dopo che le hanno sparato.

Terra Amara, anticipazioni puntate da venerdì 2 febbraio a martedì 6 febbraio

Le trame delle puntate di Terra Amara, in onda da venerdì 2 febbraio a martedì 6 febbraio. Le anticipazioni diffuse da Mediaset su ciò che accadrà negli episodi. L'appuntamento è alle ore 14:10 dal lunedì al venerdì e alle ore 14:30 il sabato, come sempre su Canale5.

La trama dell'episodio di venerdì 2 febbraio: Sermin è furiosa. La famiglia dello sposo tarda ad arrivare e la tensione sale. Nella casa scoppia una lite tra Sermin e Betul. Cetin cerca Fikret e quando lo trova, gli parla e lo convince che la cosa più giusta da fare sia prendersi le sue responsabilità.

La trama dell'episodio di sabato 3 febbraio: Fikret fa la proposta di matrimonio a Betul. Sermin propone di organizzare una grande festa perché tutti gli abitanti di Cukurova possano convincersi dell'amore che lega la coppia. Fikret, però, non ha alcuna voglia di festeggiare, perché in cuor suo sa di essere innamorato di Zuleyha. L'uomo, però, è costretto ad attenersi. La festa è un successo, ma mentre tutti sono lì, Vahap fa irruzione nella tenuta degli Yaman. La notizia dei ladri che si sono introdotti a villa Yaman e hanno ferito Gaffur che li aveva sorpresi, si diffonde rapidamente.

La trama dell'episodio di lunedì 5 febbraio: Mehmet comunica a Zuleyha di doverle parlare. La donna accetta. Mentre sono insieme a cena, le chiede di sposarlo, poi decide di rivelarle la sua vera identità ma viene interrotto in modo tragico e inaspettato.

La trama dell'episodio di martedì 6 febbraio: Vahap spara a Mehmet, ma colpisce Zuleyha. Trasportata in ospedale, viene operata ed è in pericolo di vita. Abdulkadir furioso, svela al fratello Vahap, che ora sono entrambi nel radar di Mehmet (Hakan). Quest'ultimo possiede dei documenti che Abdulkadir teme perché potrebbero incastrarlo. Intanto Mehmet medita vendetta.

Zuleyha esce dal coma e vuole sposare Mehmet: gli episodi di mercoledì 7 febbraio

Mercoledì 7 febbraio, doppio appuntamento con Terra Amara. La soap turca andrà in onda sia nel primo pomeriggio, alle ore 14:10, sia in prima serata, alle ore 21:20, sfidando il Festival di Sanremo 2024. Nell'episodio pomeridiano, Sermin e Betul sono sempre più consapevoli dell'amore che Fikret prova per Zuleyha. Il matrimonio felice che vorrebbero, diventa improbabile. Fikret medita di trasferirsi a Istanbul. Nei due episodi in onda mercoledì 7 febbraio a partire dalle ore 21:20, Zuleyha è in terapia intensiva. Intanto Fikret è convinto che Mehmet voglia sposare Zuleyha più per arricchirsi che per amore. Mahmut si autoaccusa di avere sparato a Zuleyha, ma Mehmet è convinto che stia mentendo. Zuleyha si risveglia dal coma e promette amore eterno a Mehmet. Una notizia sconvolge Cukurova. Hakan Gumusoglu è uno dei principali trafficanti d'armi della Turchia. La notizia della sparatoria lascia tutti spiazzati. Fikret torna a Cukurova per stare vicino a Zuleyha, causando così la furia di Betul. Zuleyha e Mehmet annunciano alla stampa che presto si sposeranno. Betul, scopre che il pericoloso Hakan, è Mehmet.