Mediaset sfida Sanremo 2024, la programmazione: Canale5 punta tutto su Terra Amara e sui film Cosa andrà in onda su Canale5, Italia1 e Rete4 dal 6 al 10 febbraio, quando Rai1 trasmetterà il Festival di Sanremo 2024.

Anche Mediaset si prepara ad affrontare la settimana del Festival di Sanremo 2024, da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio. Pier Silvio Berlusconi, nel corso dell'incontro con la stampa tenutosi lo scorso novembre, precisò che le sue reti non si sarebbero spente, sebbene quest'anno non intenda fare una vera e propria controprogrammazione. Ricordiamo che lo scorso anno, C'è posta per te andò regolarmente in onda durante la settimana del Festival, scontrandosi contro la finale di Sanremo e crollando a 2.652.000 spettatori con il 12.34% di share. Vediamo come Mediaset sfiderà Sanremo 2024.

Cosa andrà in onda su Canale5, Italia1 e Rete4 durante il Festival di Sanremo 2024

Come già ampiamente annunciato, C'è posta per te non andrà in onda durante il Festival di Sanremo 2024. Come precisa DavideMaggio.it, Canale5 sfiderà la kermesse canora condotta da Amadeus, trasmettendo dei film martedì 6, mercoledì 7 e sabato 10 febbraio. Giovedì 8 febbraio e venerdì 9 febbraio, invece, Canale5 punterà tutto sulla soap turca Terra Amara. Salta anche il doppio appuntamento con il Grande Fratello, che andrà in onda solo lunedì 5 febbraio. Si ferma anche Ciao Darwin. Italia1 seguirà la regolare programmazione, dunque, martedì 6 andrà in onda il programma Le Iene e nei giorni seguenti lascerà spazio a dei film. Anche Rete4 proseguirà con il regolare palinsesto dunque trasmetterà martedì 6 febbraio È sempre Cartabianca, mercoledì 7 febbraio Fuori dal coro, giovedì 8 febbraio Dritto e Rovescio, venerdì 9 febbraio Quarto Grado e sabato 10 febbraio un film.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi sul Festival di Sanremo

Come dicevamo, lo scorso novembre Pier Silvio Berlusconi ha chiarito che quest'anno non ci sarebbe stata una vera e propria controprogrammazione. Ai giornalisti ha svelato come Mediaset avrebbe sfidato Sanremo: "Sanremo è Sanremo. È il più grande evento di spettacolo d’Italia, lo sappiamo e lo rispettiamo, poi non è il caso che la tv si spenga. Per quanto riguarda il Festival non ci sarà dunque alcuna ‘controprogrammazione', bensì una programmazione continua".