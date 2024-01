Terra amara, anticipazioni prossime puntate dal 22 al 25 gennaio: Zuleyha confessa la verità su Umit Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda la da lunedì 22 gennaio fino a giovedì 25, quando ci sarà un nuovo appuntamento serale. Le trame degli episodi pomeridiani e della prima serata dedicata alla soap turca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, in onda da lunedì 22 gennaio a giovedì 25. Di seguito le trame degli episodi che saranno trasmessi nel consueto appuntamento pomeridiano dalle 14:10 su Canale 5 e anche nella puntata del giovedì sera, in prima serata, alle 21:30. Gli episodi che andranno in onda saranno quelli a a partire dal 423, nella versione turca sono quelli dal 141. Ci saranno degli sviluppi significativi: Züleyha è costretta ad affrontare un'altalena di emozioni, che dovrà condividere con le persone che incontrerà sul suo cammino, come la famiglia Yaman.

Terra Amara, anticipazioni puntate da lunedì 22 a mercoledì 24 gennaio

Le puntate pomeridiane di Terra Amara, alla stregua di quelle serali, sono seguitissima da una schiera di affezionati telespettatori. Ed ecco, di seguito, le trame raccontate giorno per giorno:

Lunedì 22 gennaio: Abdulkadir ha un piano per allontanare Zuleyha, dopo aver capito che Hakan, il suo socio, ne è perdutamente innamorato. Nel frattempo Betul gli confida un segreto, ovvero di aver sentito Zuleyha confessare di essere stata lei ad uccidere Umit.

Martedì 23 gennaio: Fikret suggerisce a Zuleyha di scappare con i figli in Germania, ma lei decide di ascoltare il consiglio di Lutfiye, per cui va a costituirsi e viene portata via dalla polizia.

Mercoledì 24 gennaio: Zuleyha viene sottoposta all'interrogatorio per l'omicidio di Umit, ma viene poi scagionata, dal momento che sull'arma del delitto usata per uccidere la dottoressa, non risultano esserci le sue impronte.

Zuleyha è ancora nei guai: gli episodi di giovedì 25 gennaio

Nella giornata di giovedì 25 gennaio, ci saranno ben due episodi. Il primo è quello pomeridiano, alle 14:10 in cui Betul rivela a Fikret che Hanak vorrebbe donare 20 milioni di dollari all'azienda Yaman, affinché i debiti possano essere sanati, ma davanti a questo suo gesto di estremo altruismo, non vuole alcuna quota in cambio. Nella puntata serale, invece, Betuf è arrabbiato con Abdulkadir perché Zuleyha non è più indagata. Quest'ultimo la minaccia e la obbliga a portare avanti i piani necessari per annientare la famiglia Yaman. Zuleyha, infatti, ha ceduto le quote della società a Mehmet, che non va a genio a Fikret. Nel frattempo Zuleyha è di nuovo convocata dal procuratore.