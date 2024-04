video suggerito

Terra Amara, anticipazioni prossima puntata del 14 aprile: Zuleyha rischia la vita, ma non è stato Colak Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara che andrà in onda domenica 14 aprile. La trama dei nuovi episodi che saranno trasmessi nel pomeriggio su Canale 5: Zuleyha rischia la vita per un agguato, ma si salva e scopre che il mandante non è Colak come aveva immaginato.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara in onda domenica 14 aprile. La soap turca continua ad alternarsi, andando in onda sia nella fascia serale, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5, sia in quella pomeridiana alle 14:10. Continuano le vicende di Zuleyha, tra intrighi e segreti da scoprire: Zuleyha ha rischiato di perdere la vita, a seguito di un agguato che fortunatamente non è andato a buon fine. Nel frattempo, nuovi incontri a Cukurova, fanno sperare che Fikret possa trovare la donna adatta a lui.

Terra Amara, le anticipazioni della puntata di domenica 14 aprile

Zuleyha, insieme ad Aykut e Gaffur, arriva in un villaggio per aiutare una donna incinta che sarebbe in pericolo di vita. Il ponte che i tre devono attraversare per raggiungerla, però, crolla prima ancora che possano mettervi piede. Dopo alcune ricerche si scopre che il ponte è stato sabotato, perché qualcuno voleva liberarsi di Zuleyha e tutti immaginano si tratti di Colak. Chi, però, è stato assoldato per portare a termine il piano, dichiara che è stato Vahap a fare questa richiesta. Quando Hakan va da lui per sapere se quanto riferito fosse vero, l'uomo nega tutto, la polizia però si reca comunque a casa sua. Abdulkadir, quindi, gli impone di andare a Mersin, perché possa stare tranquillo. Intanto Sermin e Betul vorrebbero trasferirsi ad Istanbul, però per farlo hanno bisogno del denaro che Betul nasconde in una cassetta di sicurezza.

Lutfiye pensa di aver trovato una donna adatta a Fikret

Cetin incontra Zeynep, figlia del suo maestro delle elementari, ora tornata a Cukurova come professoressa di liceo. Cetin e Lutfiye sono convinti che lei possa essere la donna adatta per Fikret e quindi organizzano un incontro. Lutfiye chiede a Fikret di dare un passaggio a Zeynep, con la scusa di farle vedere la casa in cui dovrà trasferirsi. Intanto Vahap entra nella villa di Colak per scrivere una frase minatoria sul muro. Colak va da Abdulkadir, che gli spiega il perché Vahap non sia più in città, ma sarà lui stesso a scoprire che in realtà non è mai partito ed è rimasto a Cukurova per vendicarsi di Colak. In città, Sermin sbeffeggia Colak pubblicamente, raccontando come lui abbia tenuto Betul prigioniera e sfidandolo a chiedere il divorzio.