Terra Amara, anticipazioni prossima puntata del 7 aprile: Betul riesce a fuggire da Colak Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara, in onda domenica 7 aprile, alle ore 14:45 su Canale 5. La trama dei nuovi episodi trasmessi nuovamente nel pomeriggio: Betul riuscirà a fuggire dalla prigionia di Colak, intanto Adbulkadir la minaccia.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5 che ritorna all'appuntamento pomeridiano, ma stavolta solo la domenica. I prossimi episodi, infatti, andranno in onda domenica 7 aprile alle ore 14:45. Zuleyha mette momentaneamente da parte il rancore e aiuta Sermin a salvare sua figlia Betul che proverà a riavvicinarsi ad Adbulkadir.

Terra Amara, le anticipazioni della puntata di domenica 7 aprile

Una volta saputo che la figlia è prigioniera di Colak, Sermin proverà in tutti i modi a salvare sua figlia. Ad aiutarla ci sarà anche Zuleyha, sebbene tra loro non ci sia un buon rapporto, che chiamerà a rapporto alcuni uomini che gestiscono la sua tenuta affinché si rechino a casa di Colak. Una volta giunti all'abitazione, questi ultimi faranno irruzione e salveranno Betul che così potrà riabbracciare sua madre e ringraziare Zuleyha per averle prestato aiuto. Nonostante il suo gesto, però, ha voluto mettere in chiaro che tra loro non potrà mai esserci un rapporto d'amicizia, visto il male che si sono fatte reciprocamente.

Colak scopre chi ha liberato Betul

Colak, intanto, scopre che Betul è stata liberata e cerca di capire chi sia stato a farla fuggire dalla villa. Dopo alcune ricerche, capisce che è stato Vahap a permettere la fuga. Il ragazzo, perciò, impaurito dalla possibile reazione di Colak, ormai incattivito dopo le ultime vicende, decide di allontanarsi dalla città, affinché si possano perdere le sue tracce e nessuno possa vendicarsi. Nel frattempo Betul potrà incontrare nuovamente Adbulkadir, che era stato ferito e aveva dovuto affrontare un intervento delicato in ospedale. Ma mentre lei proverà a riavvicinarsi, dopo aver capito che tra loro c'è davvero un legame ad unirli, lui invece, non è della stessa opinione e inizierà a minacciarla, facendole capire che deve stare alla larga da lui.