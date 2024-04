Terra Amara, anticipazioni prossima puntata del 12 aprile: Fikret è fuori pericolo

video suggerito

Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara di venerdì 12 aprile. La soap opera turca va in onda in prima serata alle 21:35 nella fascia serale di Canale 5. Dopo le nozze, Colak rinchiude in casa Betul. Sermin, non avendo più notizie su sua figlia, decide di rivolgersi alla polizia. Il commissario, però, gli dice che gli elementi sono insufficienti sia per aprire un'indagine, sia per sporgere una denuncia di scomparsa.

Terra Amara, le anticipazioni della puntata di venerdì 12 aprile

Sermin decide di rivolgersi alla stampa raccontando i suoi sospetti nei confronti di Colak. La donna nutre sospetti sull'uomo, convinta che abbia ucciso Betul occultandone il cadavere. Le accuse di Sermin finiscono in prima pagina, portando all'ira di Colak. Nel frattempo, Fikret lotta tra la vita e la morte. I medici dicono di non poter eseguire una complicata operazione che potrebbe salvarlo, Hakan si presenta con il chirurgo luminare che si accetta di sottoporre Fikret all'intervento. L'operazione va a buon dine e Fikret è fuori pericolo, la stessa cosa vale per Abdulkadir che, una volta fuori dall’ospedale, si riappacifica con suo fratello e gli chiede di fargli da spia, vuole che Vahap torni a lavorare da Colak fingendosi un alleato.

Zuleyha scopre che Colak tiene prigioniera Betul

Sermin viene minacciata da Colak, per sfuggirli scappa da Zuleyha. Quest’ultima riesce a scoprire grazie a Cavus che Colak tiene, in realtà, prigioniera Betul nella sua villa. A questo punto, Zuleyha decide di intervenire: dopo aver radunato alcuni uomini fa irruzione nella villa di Colak, portando finalmente in salvo Betul. Nonostante la gratitudine mostrata da Sermin nei confronti di Zuleyha, quest'ultima vuole sottolineare che questo non potrà mai cancellare tutto il male e il dolore che le ha provocato la donna.