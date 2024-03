video suggerito

Terra Amara, anticipazioni delle prossime puntate del 31 marzo: Betul sposerà Colak, Fikret ha un incidente Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, in onda la domenica di Pasqua, 31 marzo, alle ore 14:45 su Canale 5 e anche in prima serata alle 21:20. La trama dei nuovi episodi: Betul decide di portare avanti il suo piano con Colak, ma non tutto andrà come sperato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, la soap turca in onda su Canale 5 che ritorna all'appuntamento pomeridiano, stavolta solo la domenica e che per Pasqua raddoppia, con una puntata anche in prima serata. I prossimi episodi, infatti, andranno in onda domenica 31 marzo alle ore 14:45 e alle 21:20.

Terra amara, le anticipazioni di domenica 31 marzo

Betul interrompe la relazione con Colak, lasciando anche il lavoro, sperando che questo possa convincerlo a chiedere la sua mano. Colak, infatti, si presenta da Sermin dicendogli di voler sposare sua figlia e i due fidanzati, quindi, decidono di sposarsi prima possibile. Continuano i litigi tra Tadik e Cevriye che quando viene a sapere della proposta di matrimonio, con una scusa si presenta da Sermin per indagare. Quando il giorno dopo Abdulkadir viene a sapere la notizia, chiede a Betul di non sposare Colak, ma lei non vuole saperne.

Nel frattempo Hakan, convinto di non avere più chance con Zuleyha, vuole vendere le quote dell'azienda al signor Hikmet. Il piano di Betul prosegue, nonostante Sermin cerchi di dissuaderla, lei ha intenzione di avvelenare Colak la prima notte di nozze e compra anche il veleno. Vahap va da Sermin, Fusun e Betul per accompagnarle dal parrucchiere, ma vengono bloccati da Abdulkadir e i suoi uomini, che vogliono rapire Betul per impedire il matrimonio.

Vahap, cercando di fermare il fratello gli spara. Lutfiye, in quanto sindaco di Cukurova, organizza un incontro con gli imprenditori più noti del paese, a cui prende parte anche Zuleyha. Quest'ultima riceve davanti a tutti la notizia che Hakan è deciso a venderle le sue quote dell'azienda Yaman, intanto Lutfiye scopre he qualcosa di grave è successo a Fikret.

Il piano di Betul non va a buon fine

Fikret ha avuto un incidente, forse provocato da Colake, e ora è in ospedale in condizioni gravi, l'unico medico che potrebbe salvarlo è in Svizzera e pare non voglia tornare per operarlo. Nel frattempo Vahap ha ferito Abdulkadir, che ha perso i sensi e Betul decide di stargli accanto, fin quando i suoi uomini non decidono di portarlo in ospedale. È arrivato il giorno delle nozze e Colak aspetta Betul che, però, è in ritardo per quello che è successo.

Sermin va da Colak, fingendo che lei sia stata rapita da Abdulkadir, ma la ragazza torna da Colak tenendogli nascosto ciò che è realmente successo e per portare avanti il suo piano. Prova, infatti, ad avvelenarlo, ma il suo tentativo fallisce quando lui si accorge che la bevanda è stata manipolata.

Colak rinchiude Betul in casa e la minaccia. Fikret, in ospedale, è in di di vita, quando si presenta Hakan con un chirurgo che è pronto ad operarlo. Sermin, preoccupata di non aver avuto notizie della figlia, va da Colak e vede che sta benissimo. Abdulkadir si sveglia in ospedale, chiede di Betul, gli dicono che è andata via e lui capisce che la sua scelta è ricaduta su Colak.