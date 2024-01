Terra amara, anticipazioni prossime puntate dal 29 gennaio all’1 febbraio: Fikret ama Zuleyha Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda da lunedì 29 gennaio a giovedì 1 febbraio, quando ci sarà il doppio appuntamento con la soap turca: nella fascia pomeridiana e in prima serata. Le trame degli episodi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, in onda da lunedì 29 gennaio a giovedì 1 febbraio. Di seguito le trame degli episodi che saranno trasmessi nella fascia pomeridiana di Canale5, a partire dalle ore 14:10, ma anche le anticipazioni degli episodi in onda in prima serata, giovedì 1 febbraio alle ore 21:30. Attenzione spoiler. Omicidi e segreti. Fikret confesserà di amare Zuleyha, mentre Abdulkadir e Vahap rapiranno e minacceranno Lutfiye e Betul.

Terra Amara, anticipazioni puntate da lunedì 29 a mercoledì 31 gennaio

Gli episodi in onda lunedì 29 gennaio, martedì 30 gennaio e mercoledì 31 gennaio andranno in onda nella fascia pomeridiana di Canale5. L'appuntamento è alle ore 14:10. Ecco la trama delle nuove puntate di Terra Amara.

Lunedì 29 gennaio: finalmente la verità sull'irruzione della polizia in una stanza d'albergo. Si tratta di una messinscena. Dietro quella farsa c'è un'idea bizzarra di Betul. In questo modo spera di convincere Fikret a chiederla in sposa. Riuscirà nel suo intento?

Martedì 30 gennaio: Per Lutfiye è un trauma scoprire la verità sulla morte di Fekeli. La donna, infatti, viene a sapere che Fekeli è stato assassinato da Abdulkadir. Così, a causa del forte stress emotivo, ha un malore e viene trasportata con urgenza in ospedale. Il giorno seguente sembra essersi ripresa e le viene concesso di tornare a casa.

Mercoledì 31 gennaio: Abdulkadir e Vahap gettano il cadavere di Huseyin in un canale. Purtroppo, per il momento, riescono a farla franca. Quando le autorità trovano il corpo, infatti, si convincono che sia scivolato nel canale perché ubriaco e sia morto per annegamento.

Abdulkadir e Vahap rapiscono Lutfiye e Betul: gli episodi di giovedì 1 febbraio

Giovedì 1 febbraio andranno in onda quattro episodi di Terra Amara, uno nella fascia pomeridiana di Canale5 e dunque alle ore 14:10, mentre gli altri tre in prima serata, a partire dalle ore 21:30 su Canale5. Nell'episodio pomeridiano, Fikret sostiene di avere trovato droga in un camion appartenente all'azienda di Zuleyha. Punta il dito contro Hakan-Mehemet, accusandolo di essere un trafficante. Quest'ultimo, tuttavia, accusa a sua volta Fikret, ma Zuleyha è pronta a mettere la mano sul fuoco circa l'onestà dell'amico. Negli episodi in prima serata, Luftiye cerca di obbligare Fikret a sposare Betul dopo averla disonorata. L'uomo, tuttavia, è innamorato di Zuleyha. Lutfiye e Betul sono convinte che la proposta di matrimonio sia ormai alle porte, così vanno a fare shopping. Purtroppo vengono rapite e minacciate da Abdulkadir e Vahap.