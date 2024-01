Terra amara, anticipazioni prossime puntate dal 26 al 28 gennaio: Zuleyha è furiosa, la sua decisione Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda da venerdì 26 gennaio a domenica 28 gennaio. I nuovi episodi saranno trasmessi nel pomeriggio, ma ci sarà anche un appuntamento in prima serata. Zuleyha sarà furiosa dopo avere scoperto delle scomode verità sul passato del marito. Prenderà una decisione drastica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in onda da venerdì 26 gennaio a domenica 28 gennaio

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara, che andranno in onda da venerdì 26 gennaio a domenica 28 gennaio. La trama degli episodi che saranno trasmessi negli appuntamenti pomeridiani delle ore 14:10 e delle ore 14:30 su Canale 5. Inoltre, è previsto un nuovo appuntamento serale, domenica 28 gennaio, precisamente alle ore 21:30. Non mancheranno i colpi di scena: Züleyha scoprirà verità inaspettate sul passato del marito.

Terra Amara, anticipazioni puntate da venerdì 26 a sabato 27 gennaio

Le trame delle puntate di Terra Amara, in onda da venerdì 26 febbraio a sabato 27 gennaio. Tutti i dettagli diffusi da Mediaset su ciò che accadrà negli episodi. L'appuntamento è alle ore 14:10 venerdì e alle ore 14:30 sabato, come sempre su Canale5.

Episodi di venerdì 26 gennaio: Zuleyha, dopo avere scoperto delle verità inaspettate sul passato del marito, è furiosa e decide di celebrare il funerale di Demir, in una cerimonia intima. Questo suscita il malcontento di chi ci teneva a presenziare. Rasit e Gaffur hanno una brutta lite. Il motivo del contendere è il loro appezzamento di terreno, che dopo essere diventato edificabile, ha quadruplicato il suo valore.

Episodi di sabato 27 gennaio: La terra continua a essere motivo di scontro. Sermin non si aspettava che la sua amica Fusun la tradisse sulla faccenda dei terreni edificabili. Così, prende il coraggio a due mani e la affronta. Non si prospetta niente di buono.

Amore clandestino tra Fikret e Betul, gli episodi di domenica 28 gennaio

Domenica 28 gennaio, torna l'appuntamento in prima serata con Terra Amara. In onda tre episodi. La messa in onda è prevista alle ore 21:20. Sermin fa entrare dei venditori ambulanti alla villa. Adnan, dopo avere notato il cancello aperto, esce per giocare e quando i venditori ripartono, decide di seguirli. Sermin va su tutte le furie quando Fusun si presenta a villa Yaman con l'auto che lei si è vista costretta a restituire. La polizia irrompe in un albergo di Mersin, in cerca di una coppia di cui non si hanno notizie da giorni. A Cukurova ormai non si parla d'altro, Fikret e Betul hanno una relazione clandestina.