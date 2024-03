Terra amara, anticipazioni prossima puntata del 15 marzo: Zuleyha prova a liberarsi di Hakan Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara che andranno in onda venerdì 15 marzo. La trama dei nuovi episodi che saranno trasmessi in prima serata su Canale 5: Zuleyha scoperta la verità su Hakan vuole liquidarlo, in un attacco d’ira lo spara. Intanto un ufficiale giudiziario comunica una notizia inaspettata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara in onda venerdì 15 marzo. La soap opera turca, che fino alla prima settimana di marzo è andata in onda ogni pomeriggio su Canale 5, andrà in onda secondo il cambio di programmazione, solamente nella fascia serale, ovvero dalle 21:20. Continuano le vicende di Zuleyha, tra intrighi e segreti da scoprire. Dopo il matrimonio rimandato con Hakan, che vorrebbe rivelarle la sua vera identità, Zuleyha viene a conoscenza di quello che l'uomo a lei vicino aveva fatto ed è pronta a denunciarlo. Nel nuovo appuntamento con la serie turca, la donna vorrebbe convincere Hakan a dargli le sue quote e a lasciare Cukurova, ma lui si rifiuta. Ed accade qualcosa di inaspettato.

Terra Amara, le anticipazioni della puntata di venerdì 15 marzo

Stando alle anticipazioni della puntata di venerdì 15 marzo, Zuleyha vorrebbe obbligare Hakan a lasciarle le quote dell'azienda Yaman e ad allontanarsi per sempre da Cukurova. Lui, però, si rifiuta, scatenando la rabbia di Zuleyha che gli spara, ma grazie all'intervento di Fikret, manca il colpo. Nel frattempo Betul si rende conto di essere seguita da un uomo di Colak e chiede rifugio ad Abdulkadir, a cui confida di non voler lasciare Colak perché vuole la sua parte di eredità.

Alla villa, Fikret e Zuleyha trascorrono del tempo insieme, con loro ci sono anche Lutfiye e Fadik, che si lascia scappare un commento su quanto quei due formerebbero una bella coppia. Intanto Fikret trova Vahap fuori dalla tenuta e racconta tutto a Hakan, chiedendogli di mettere un punto ai comportamenti di Vahap, coinvolgendo Abdulkadir, se non vuole che poi possa esserci una pesante vendetta su Vahap.

Zuleyha deve saldare un debito con il fisco

A villa Yaman arriva un ufficiale giudiziario che deve pignorare la dimora, a seguito di un debito con il fisco. Zuleyha non è convinta, ma le vengono mostrati gli avvisi di pagamento che, però, lei dichiara di non aver mai ricevuto. Se il debito non verrà saldato, sarà costretta a lasciare la villa. All'arrivo dell'ufficiale sono presenti anche Feusun e Sermin. C'è un motivo per cui questi avvisi non sono mai arrivati a Zuleyha, è stata Betul, come spiega lei stessa a Colak, e lo ha fatto affinché la villa possa essere venduta all'asta e comprata proprio da Colak. Fikret immagina che dietro la faccenda ci sia Betul e va alla villa per affrontarle, ma una volta tornato al cotonificio ad aspettarlo c'è il fratello di Mujgan e i suoi avvocati. L’uomo vuole dieci milioni per rinunciare alla custodia del piccolo Kerem Alì.