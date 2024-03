Terra Amara, anticipazioni prossima puntata del 22 marzo: Zuleyha costretta a lasciare Villa Yaman Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 22 marzo. La trama dei nuovi episodi che saranno trasmessi in prima serata su Canale 5: Villa Yaman viene pignorata e Zuleyha crede di poter ripagare i debiti della casa attraverso la vendita di gioielli, affidata a Gaffur e Selamet. Dei due, però, si è persa ogni traccia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara in onda venerdì 22 marzo. La soap turca continua ad andare in onda solamente nella fascia serale, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5. Continuano le vicende di Zuleyha, tra intrighi e segreti da scoprire: Villa Yaman sarà pignorata e, mentre un giornalista chiamato da Sermin e Betul è a caccia di uno scoop, Zuleyha si trasferisce con la famiglia e il personale in un hotel, ma le cose non andranno come previsto.

Terra Amara, le anticipazioni della puntata di venerdì 22 marzo

Stando alle anticipazioni della puntata di venerdì 22 marzo, Villa Yaman è stata pignorata. Betul e Sermin chiamano un giornalista, con l'intenzione di creare uno scoop su quello che sta accadendo. Nel frattempo, Zuleyha è sicura di poter ripagare il debito della casa attraverso la vendita di gioielli, che ha affidato a Gaffur e Selamet. Dei due, però, si è persa ogni traccia. E se lei cerca un mondo di risolvere la situazione, Hakan intanto ha fatto arrestare l'uomo che si spacciava per Mujdat, lo zio di Kerem Ali che aveva rapito il piccolo. Fiket pensa che dietro al rapimento dal bambino ci sia proprio Hakan.

Gaffur e Salamet scompaiono, Zuleyha si trasferisce

Zuleyha è preoccupata per i gioielli e per scomparsa di Gaffur e Selamet, così si mette alla loro ricerca insieme a Ibo e Rasit. Dopo che Villa Yaman è stata sequestrata, non potendo rientrare lì, la donna decide di trasferirsi in hotel insieme a tutta la famiglia e il personale. Betul lascia la casa di Colak, dicendosi stanca di essere additata come sua amante. In realtà si tratta di una sorta di strategia: vorrebbe che l'uomo la chiedesse in sposa, così da poter avere la sua eredità. Ma le cose non andranno come aveva previsto.