Endless Love, la nuova serie turca di Canale 5: anticipazioni, trama e cast La nuova soap turca Endless Love andrà in onda – al posto di Terra Amara – lunedì 11 marzo su Canale 5. La serie ruota intorno a una storia d'amore tormentata tra Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e Kemal Soydere (Burak Özçivit).

La nuova soap turca Endless Love andrà in onda lunedì 11 marzo su Canale 5 alle 14:10 dal lunedì al venerdì mentre il sabato alle 14:30 (sostituendo Terra amara che verrà trasmessa solo il venerdì sera). I protagonisti sono gli attori Neslihan Atagül e Burak Özçivit. La serie è andata in onda in Turchia e in altri 110 paesi, vincendo l'International Emmy Award nella categoria Miglior Telenovela nel 2017. È divisa in due stagioni, per un totale di 74 episodi. Nella versione originale turca ogni puntata ha una durata di circa 120 minuti, mentre in quella italiana sono più brevi e più numerose. Endless Love racconta una storia d'amore ostacolata ambientata a Istanbul.

Le anticipazioni della prima puntata di Endless Love

Nella prima puntata di Endless Love Kemal, un ragazzo di origini modeste che studia ingegneria mineraria incontra su un autobus Nihan, appassionata d'arte e proveniente da una famiglia benestante. Tra i due si sviluppa fin da subito una forte attrazione, ma Nihan è costretta a sposare Emir per salvare la famiglia dai problemi economici. Kemal accetta un lavoro per allontanarsi da casa e diventa prima ingegnere in una miniera e poi socio dell’imprenditore che lo ha assunto. A riportarlo nella sua città d'origine è il suo mestiere. Sarà costretto, però, a collaborare proprio con Emir. Kemal sa che rivedrà Nihan, la quale sente ancora di provare qualcosa nei suoi confronti.

Neslihan Atagü e Burak Özçivit

La trama della serie turca Endless Love

La serie ruota intorno alla storia d'amore tra Kemal e Nihan, i due verranno ostacolati prima dalla famiglia di lei – che la obbliga a sposare un uomo ricco ma che non ama – poi dalle difficoltà della vita. I loro destini, però, sono intrecciati e i due continueranno a incontrarsi.

Il cast della nuova serie: attori e personaggi

Nel cast della nuova serie turca Endless Love ci sono anche volti già noti, come alcuni membri del cast di Terra amara, tra cui Kerem Alisik, noto per il suo ruolo di Fekeli, e Rüzgar Aksoy, l'interprete di Ercüment Akman. I protagonisti Burak Özçivit e Neslihan Atagül, attori molto famosi in Turchia, sono gli unici ad aver ricevuto una nomination agli Emmy, come Best International Actor e Best International Actress.

Burak Özçivit è Kemal Soydere

è Kemal Soydere Neslihan Atagül è Nihan Sezin

è Nihan Sezin Neşe Baykent è Vildan

è Vildan Kürşat Alnıaçık è Õnder

è Õnder Barış Alpaykutè Ozan

Ozan Zerrin Tekindor è Leyla

è Leyla Burak Sergen è Galip

è Galip Kaan Urgancıoğlu è Emir

è Emir Orhan Güner è Hüseyin

è Hüseyin Zeyno Eracar è Fehime

è Fehime Rüzgar Aksoy è Tarık

è Tarık Hazal Filiz Küçükköse è Zeynep

è Zeynep Çağla Demir è Banu

è Banu Kerem Alışık è Ayhan

è Ayhan Melissa Aslı Pamuk è Asu

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Dal lunedì al sabato, in prima visione, vengono trasmessi gli episodi di Endless Love su Canale 5, disponibili in streaming su Mediaset Infinity. La serie è composta da due stagioni e da 74 episodi. Il lunedì al venerdì le puntate durano circa venti minuti (dalle 14.10 alle 14.30), il sabato circa due ore (dalle 14.30 alle 16.30).

Dove è stato girata la serie Endless Love

Le scene di Endless Love sono state girate soprattutto a Istanbul, tranne alcune riprese (per il primo episodio) girate a Zonguldak (set di altre serie turche come Everywhere I Go – Coincidenze d'amore, Dreams and Realities – La forza dei sogni e My Home My Destiny).