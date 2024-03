Perché Terra Amara non va in onda oggi pomeriggio: la programmazione delle nuove puntate su Canale 5 Cambia la programmazione di Canale5. Terra Amara non andrà più in onda nel pomeriggio ma solo il venerdì in prima serata. Al suo posto, la nuova serie turca intitolata Endless love. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Terra Amara non va in onda nel consueto appuntamento pomeridiano. Sabato 9 marzo è stata trasmessa l'ultima puntata della fascia pomeridiana. Cambia la programmazione di Canale 5. Gli episodi della soap turca, non saranno più trasmessi alle ore 14:10. Al posto delle intricate vicende della serie, che sta per giungere alla conclusione, ci sarà un'altra soap turca intitolata Endless love. Terra Amara, tuttavia, non abbandona il palinsesto di Canale5. Andrà in onda il venerdì in prima serata.

Perché Terra Amara non va in onda oggi

La soap turca Endless Love andrà in onda al posto di Terra Amara

Terra Amara, dunque, non andrà in onda lunedì 11 marzo alle ore 14:10, come di consueto. La soap turca che sta tenendo gli spettatori di Canale5 con il fiato sospeso, lascerà spazio a una nuova serie in prima visione tv. A partire da oggi, infatti, alle ore 14:10 andrà in onda Endless Love. La trama della nuova soap turca ha sullo sfondo una tormentata storia d'amore, quella tra Kemal e Nihan. Lui è un ragazzo dalle umili origini che studia ingegneria mineraria. Lei è una ragazza che appartiene a una famiglia benestante ed è innamorata dell'arte.

Quando vanno in onda le nuove puntate di Terra Amara

Le nuove puntata di Terra Amara andranno in onda il venerdì in prima serata

D'ora in poi, Terra Amara andrà in onda solo in prima serata. L'appuntamento è il venerdì alle ore 21:30. La prossima puntata della soap turca, dunque, sarà trasmessa venerdì 15 marzo. Manca poco al finale di stagione che potrebbe andare in onda tra fine aprile e gli inizi di maggio. Intanto la puntata di venerdì 15 marzo si preannuncia ricca di colpi di scena. Le anticipazioni ufficiali svelano che Zuleyha avrà uno scontro con Hakan nel tentativo di imporgli di cedere le quote dell'azienda e lasciare Cukurova. La donna gli sparerà, ma Hakan sarà salvato da Fikret. Le disavventure per Zuleyha non sono finite qui. La protagonista di Terra Amara rischia di perdere la villa a causa di un debito fiscale.