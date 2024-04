video suggerito

Perché Uomini e Donne non va in onda oggi pomeriggio: la programmazione delle nuove puntate su Canale 5 Oggi, venerdì 26 aprile, Uomini e Donne non andrà in onda. La trasmissione di Maria De Filippi sarà sostituita dalla soap turca Endless love. Le puntate torneranno su Canale5 da lunedì 29 aprile.

A cura di Daniela Seclì

La trasmissione Uomini e Donne non andrà in onda oggi, venerdì 26 aprile. Dopo la pausa iniziata giovedì 25 aprile, dunque, occorrerà attendere ancora un po' per assistere alle nuove puntate e scoprire come si concluderà il percorso dei tronisti. Il programma condotto da Maria De Filippi tornerà in onda lunedì 29 aprile. Al posto di Uomini e Donne andranno in onda due episodi della soap turca Endless Love. Ma vediamo tutti i dettagli della programmazione.

Perché Uomini e Donne non va in onda oggi venerdì 26 aprile

Uomini e Donne, dopo non essere andato in onda giovedì 25 aprile, si prenderà una pausa anche venerdì 26 aprile. Dunque, occorrerà attendere ancora un po', prima di assistere agli sviluppi del trono di Ida Platano che si sta rivelando decisamente turbolento. Secondo le anticipazioni, infatti, Mario Cusitore avrebbe confessato che la segnalazione che lo indicava in un B&B con un'altra donna era vera. Così, Ida Platano avrebbe eliminato Mario e poi avrebbe subito lo sfogo di Pierpaolo Siano che l'avrebbe mollata al centro dello studio. Così, la tronista sarebbe rimasta senza corteggiatori, ciò potrebbe portare alla fine del suo trono senza una scelta. Ma per conoscere tutti i dettagli occorre aspettare di vedere le puntate.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne e quando torna il programma di Maria De Filippi

Venerdì 26 aprile, al posto del people show di Maria De Filippi, andrà in onda un doppio appuntamento con la serie turca Endless Love. Occorrerà attendere lunedì 29 aprile per assistere alle nuove puntate di Uomini e Donne. Il programma andrà in onda anche martedì 30 aprile, poi si fermerà nuovamente in occasione del Primo Maggio, quando – al posto di Uomini e Donne – Canale5 lascerà spazio a due episodi della soap La Promessa. Dunque ecco come risulterà la programmazione di Canale5 nei prossimi giorni:

Venerdì 26 aprile Endless Love;

Sabato 27 aprile Endless Love;

Domenica 28 aprile Terra Amara;

Lunedì 29 aprile Uomini e Donne;

Martedì 30 aprile Uomini e Donne;

Mercoledì 1 maggio La promessa.