Uomini e Donne anticipazioni, trono di Ida senza scelta: Pierpaolo se ne va, la tronista piange e lascia lo studio Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata martedì 23 aprile. Il trono di Ida Platano potrebbe essere giunto all'epilogo. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni, la dama sarebbe rimasta senza corteggiatori.

A cura di Daniela Seclì

Martedì 23 aprile è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Sembra ormai arrivato l'epilogo del trono di Ida Platano. Grazie alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, è possibile conoscere qualche dettaglio in più su quanto avvenuto in studio. Come precisato ieri, Mario Cusitore ha ammesso di avere incontrato una donna in un B&B ed è stato eliminato dalla tronista. Vediamo cosa è accaduto dopo quella confessione.

Uomini e Donne, Ida Platano rimasta senza corteggiatori: Pierpaolo se ne va

Secondo quanto riportano le anticipazioni, Pierpaolo Siano sarebbe apparso molto arrabbiato e, arrivato in studio, si sarebbe sfogato accusando Ida Platano di essersi preso gioco di lui e degli spettatori. In particolare, secondo quanto trapela, Pierpaolo ritiene che Ida abbia trascurato la loro conoscenza per indagare sulle segnalazioni che arrivavano sul conto di Mario Cusitore. Dopo essersi sfogato, avrebbe annunciato la decisione di lasciare il programma. Avrebbe anche chiarito che in caso Ida avesse manifestato l'intenzione di sceglierlo, lui avrebbe detto di no perché non vuole essere la sua ruota di scorta. L'uomo si sarebbe diretto dietro le quinte, rifiutandosi di avere un confronto con Ida. Nel corso della puntata sarebbe andato in onda anche un video in cui Mario Cusitore assicurava che nel B&B non è successo niente con l'altra donna, ma per Ida quello è ormai un rapporto chiuso.

Ida Platano senza corteggiatori lascia lo studio in lacrime

Ida Platano, dopo essere rimasta senza corteggiatori, avrebbe lasciato lo studio in lacrime. Ha abbandonato il trono di Uomini e Donne? Sembra non ci sia stato un annuncio esplicito, ma la tronista avrebbe comunque salutato Maria De Filippi prima di andarsene e avrebbe detto di essere stata sfortunata per l'ennesima volta. Insomma, parole che lasciano pensare alla fine del percorso sul trono, ma per avere la certezza occorrerà attendere di assistere alla puntata.

Anticipazioni Uomini e Donne tra risse, baci ed esterne

Vediamo ora le anticipazioni che riguardano gli altri protagonisti di Uomini e Donne. Daniele avrebbe portato in esterna sia Gaia che Marika. Gaia sarebbe apparsa felice del fatto che tra loro ci sia stato un bacio, ma quando ha appreso che anche con Marika c'erano state le stesse effusioni, ci sarebbe rimasta male. Gemma Galgani sarebbe uscita con Pietro. Non sarebbero mancate le liti. Aurora e Cristina sembra abbiano avuto un'accesa discussione dietro le quinte. Lorenzo Pugnaloni spiega: "Sono arrivate quasi alle mani". La lite sarebbe proseguita in studio. Non resta che attendere la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire tutti i dettagli.