Vanina – un vicequestore a Catania, la nuova serie di Canale 5: trama, cast e puntate

Mercoledì 27 marzo 2024 inizia una nuova serie che andrà in onda per 4 puntate da 100 minuti in prima serata su Canale 5: Vanina – Un vicequestore a Catania con Giusy Buscemi. La fiction racconta la storia di Vanina, profondamente segnata dalla morte del padre, ucciso da un commando mafioso quando lei aveva solo 14 anni. Da quel momento, il suo unico pensiero è stato diventare una poliziotta per arrestare i colpevoli dell'omicidio e lottare contro la mafia. La serie è stata girata interamente a Catania ed è tratta dai romanzi della scrittrice di Noto Cristina Cassar Scalia.

Le anticipazioni della prima puntata di Vanina, un vicequestore a Catania

La prima puntata di Vaniva, un vicequestore a Catania si chiama "Il re del gelato", tratto dal romanzo omonimo di Cristina Cassar Scalia. Queste le anticipazioni, tratte dalla sinossi ufficiale:

Al Re del gelato, la più rinomata gelateria di Catania, avviene uno strano “tentato avvelenamento”: qualcuno ha contaminato il gelato con delle pillole e i malcapitati sono stati portati in ospedale. Per fortuna le pillole risultano essere innocue, e dunque tutto fa pensare che sia stato solo uno scherzo o un dispetto ad Agostino Lomonaco, il ricchissimo proprietario del Re del gelato. Ma Vanina intuisce che non è stata una semplice babbiata: dietro deve esserci qualcosa. E, infatti, il giorno successivo “Il re del gelato” Agostino Lomonaco viene trovato morto all’interno del suo ufficio, è stato assassinato. Vanina si trova di fronte a un caso tutt’altro che facile, ma soprattutto dovrà risolvere un enigma nell’enigma, ovvero la strana e incomprensibile personalità della vittima: un uomo assai chiuso e profondamente solo, diffidente con tutti fino alla paranoia, un uomo forse a suo modo capace di amare, ma incapace di creare legami sereni e reciproci con gli altri. Un uomo di cui chiunque poteva diventare nemico fino a desiderare di ucciderlo, perfino sua figlia, Corinna. Anche la vita privata, però, è un bel rompicapo: l’incontro con Manfredi le offre la prospettiva di un nuovo inizio, ma il cuore di Vanina ha già amato troppo e ora cerca ristoro lontano da Paolo, il grande amore che prova a lasciarsi alle spalle. Cosa farà Vanina quando lui arriverà a Catania per provare a riconquistarla?

Claudio Castrogiovanni e Giusy Buscemi

La trama di Vanina, la serie tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia

Segnata profondamente dalla morte del papà, ucciso da un agguato mafioso, Vanina Guarrasi cresce con la sete di vendetta nei confronti dell'amato ispettore e con la volontà di arrestare e sgominare la mafia. Diventata poliziotta, dopo una brillante carriera nell'Antimafia di Palermo, viene trasferita a Catania in seguito ad alcuni dissidi con l'ambiente. Si ritrova a capo della Omicidi con una squadra con cui ha trovato un ottimo affiatamento. Ma perché ha cambiato vita, scappando da Palermo? Per la paura di rivivere traumi dal passato.

Il cast con Giusy Buscemi: attori e personaggi

La lista di attori e personaggi della serie Vanina – Un vicequestore a Catania:

Giusy Buscemi è Vanina Guarrasi;

Claudio Castrogiovanni è Carmelo Spanò;

Corrado Fortuna è Manfredi Monterreale;

Dajana Roncione è Giuli De Rosa;

Orlando Cinque è Tito Macchia;

Danilo Arena è Salvatore Lo Faro;

Paola Giannini è Marta Bonazzoli;

Giulio Della Monica è Domenico Nunnari;

Alessandro Lui è Adriano Calì;

Guia Jelo è Bettina;

Maurizio Marchetti è il Commissario Patanè;

Giorgio Marchesi è Paolo Malfitano.

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

Vanina – Un vicequestore a Catania si compone di quattro episodi da cento minuti ciascuno. Saranno disponibili ogni mercoledì, dal 27 marzo, in prima serata su Canale 5 e visibili anche on demand su Mediaset Infinity.

Dove è stata girata la nuova fiction di Canale 5: i luoghi in Sicilia

Grande protagonista della fiction è la città di Catania. Ogni strada del centro della città è viva proprio come i luoghi della "Muntagna", l'Etna, vulcano attivo che convive con i catanesi. La protagonista arriva da Palermo e ci saranno anche scene ambientate nel capoluogo della Sicilia. Come ha spiegato Davide Marengo, regista della fiction: "Sono molto legato alla Sicilia e l’idea di entrare in intimità con una città affascinante come Catania mi ha dato una spinta in più. Grazie ai romanzi di Cristina Cassar Scalia, ambientati proprio a Catania e che calano le sue storie in ambientazioni reali e quotidiane, abbiamo potuto esplorare luoghi noti e meno noti, scoprire strade, locali, persone, colori, odori, scorci che a prima visita possono sfuggire e che invece vale la pena conoscere".