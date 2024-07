video suggerito

La Rosa della Vendetta non andrà in onda questa sera: cosa ci sarà al posto della fiction di Canale 5 La Rosa della Vendetta, la fiction turca di Canale 5, non andrà in onda questa sera, venerdì 19 luglio. Il motivo per cui la serie non andrà in onda, è per lasciare spazio al film Mio figlio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Questa sera la fiction La Rosa della Vendetta non andrà in onda, di fatti, l'ultimo appuntamento è stato quello della scorsa settimana, ovvero del 12 luglio, quando sono stati trasmessi gli ultimi episodi della prima stagione della serie che ha appassionato il pubblico di Canale 5. La fiction non andrà in onda per lasciare spazio al film "Mio figlio". La soap, girata tra Bursa e Istanbul, racconta la storia di Zafer, giovane che è costretta a lasciare Moustafa per sposare un uomo che non ama e da cui ha due figli: Gulcemal e Gulendam.

La Rosa della vendetta: perché non andrà in onda stasera

L'ultima puntata della fiction la Rosa della Vendetta è andata in onda la scorsa settimana, il 12 luglio, lasciando il pubblico con il fiato sospeso, in attesa di scoprire quali saranno i risvolti di questa storia intricata. La soap ha rappresentato un successo per Mediaset, anche in termini di ascolti, registrando numeri piuttosto soddisfacenti, complice anche la presenza di attori già noti agli appassionati come Murat Unalmis, di Terra Amara. In realtà la scelta di cambiare la programmazione è stata messa in atto proprio per lasciare un po' di respiro tra una stagione e l'altra della fiction. Per questa ragione andrà in onda Mio Figlio, film turco, che racconta la storia di Ali interpretato da Kıvanç Tatlıtuğ, un pescatore che dedica la sua vita al figlio Efe, che ha il volto del piccolo giovane Alihan Türkdemir. Il bambino ha problemi di comunicazione, non ride né gioca come gli altri, non reagisce agli stimoli esterni e il desiderio di suo padre è sapere se suo figlio riesce a capirlo, ed è così che costruisce un legame sempre più stretto

Foto dl film Mio figlio

La seconda stagione de La Rosa della Vendetta si farà

La fiction La Rosa della Vendetta in Turchia è già stata trasmessa e originariamente è composta di 13 episodi della durata di 130 minuti. In Italia sono stati divisi in episodi dalla durata più breve, circa 40 minuti. Divisi in tre parti, quindi, dopo la prima tranche, gli spettatori potranno assistere ai nuovi episodi, che risponderanno ai dubbi lasciati dall'ultima puntata. Verosimilmente, dopo l'estate, tornerà in prima visione.

Dove recuperare le puntate de La Rosa della Vendetta in streaming

È possibile recuperare le puntate della soap opera sul sito streaming di Mediaset: Mediaset Infinity.