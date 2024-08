video suggerito

Cambio di programmazione per Endless Love: perché non va in onda e quando torna con i nuovi episodi Durante la settimana di Ferragosto e in quella successiva, da lunedì 12 a venerdì 23 agosto, Endless Love non andrà in onda. La soap turca di Canale 5 si fermerà per una pausa estiva. Ecco quali programmi andranno in onda al suo posto e quando tornerà regolarmente nel palinsesto.

A cura di Elisabetta Murina

Endless Love si ferma. Nella settimana di Ferragosto e in quella successiva, che inizia lunedì 12 e finisce venerdì 23 agosto, la soap turca di Canale 5 non andrà in onda regolarmente. Nella stessa fascia oraria, vale a dire dalle 14.10 alle 17 circa, ci saranno nuovi appuntamenti per il pubblico. Ecco cosa vedranno gli spettatori e quando torneranno le vicende di Nihan Sezin e Kemal Soydere, che hanno appassionato sempre di più gli spettatori con la loro tormentata storia d'amore.

Perché Endless Love non va in onda durante la settimana di Ferragosto

Ad agosto la soap turca si fermerà per una pausa estiva. Per questo motivo, nella settimana da lunedì 12 a venerdì 16 agosto e in quella successiva, dal lunedì 19 a venerdì 23 agosto, su Canale 5 non andranno in onda gli episodi di Endless Love. Mediaset ha pensato a un'alternativa nella programmazione, prima di riprendere regolarmente il racconto a partire dal 16 agosto. Il pubblico potrà seguire le vicende fino a venerdì 9 agosto e, secondo le anticipazioni, i protagonisti saranno riuniti per il fidanzamento di Kemal e Asu. In questa occasione, Nihan leggerà la lettera che il suo amato le aveva consegnato mesi prima, raccomandandole di aprirla solo se lui si fosse arreso con lei. Sarà una giornata decisiva anche per Asu, che cederà al ricatto di Emir e gli consegnerà la pistola con le impronte digitali di Ozan. La festa di fidanzamento sarà molto movimentata e lascerà il pubblico con il fiato sospeso.

Cosa va in onda al posto di Endless Love secondo i palinsesti Mediaset

Durante le due settimane di Ferragosto, Endless Love non andrà in onda. Al suo posto, subito dopo Beautiful, saranno trasmesse altre due soap turche: The Family e La promessa. La prima occuperà lo slot orario dalle 14.10 alle 15.10 circa e gli episodi racconteranno un'altra storia d'amore tormentata, quella tra il boss criminale Aslan e la brillante psicologa Devin. Nel cast ci sono Kivanç Tatlitug, volto che il pubblico Mediaset conosce soprattutto per il ruolo di Cesur in Brave and Beautiful, e l'attrice Serenay Sarikaya. Nel pomeriggio di Canale 5, subito dopo, andrà in onda La Promessa fino alle 17 circa, per poi passare la linea a Pomeriggio 5 News. La storia si svolge a inizio Novecento in Andalusia, nella Sierra Morena, e ha come protagonista Ana Garcés, nei panni di Jana Expósito. Le vicende ruotano attorno alla figura di questa giovane e valorosa donna, intrecciandosi con quelle della famiglia Lujàn, tra le più facoltose del Paese.