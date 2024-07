video suggerito

The Family, anticipazioni prossime puntate dal 22 al 26 luglio: Aslan e Devin si sposano, Ekrem vittima di un attacco Le anticipazioni delle nuove puntate di The Family che andranno in onda da lunedì 22 luglio a venerdì 26 su Canale 5. Aslan e Devin si sono sposati, ma non mancano i segreti tra i due e soprattutto accadono alcuni avvenimenti che aumentano i dubbi della giovane psicologa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Le anticipazioni delle nuove puntate di The Family che andranno in onda da lunedì 22 luglio a venerdì 26. La nuova serie turca approdata su Canale 5, nella fascia pomeridiana, di fatti gli episodi vanno in onda, tranne il sabato e la domenica, alle 14:45. Nel cast ci sono sono Kivanç Tatlitug, volto che il pubblico Mediaset conosce soprattutto per il ruolo di Cesur in Brave and Beautiful, e l'attrice Serenay Sarikaya. La soap racconta l'amore carico di passione tra Aslan, boss criminale, e Devin, una brillante psicologa.

The Family, anticipazioni puntate da lunedì 22 luglio a giovedì 26

Di seguito le anticipazioni, puntata per puntata, degli episodi che andranno in onda nella settimana dal 22 al 26 luglio.

La trama dell'episodio di lunedì 22 luglio

Il giorno delle nozze tra Devin e Aslan è ormai sempre più vicino e lei si rende conto che il suo futuro sposo non ha intenzione di celebrare le loro nozze come avevano stabilito. I preparativi, però, vanno a gonfie vele e anche Cihan riceve la partecipazione, nonostante sia diversa dalle altre. Hulya, poco prima delle nozze, scopre che Devin non prenderà il cognome del marito dopo il matrimonio e questa decisione non le piace affatto.

La trama dell'episodio di martedì 23 luglio

Hulya vorrebbe che Cihan dicesse ad Aslan che lui e Devin non gli hanno detto tutta la verità, dal momento che lui sta andando in terapia da lei, ma senza dirglielo. Ma Cihan riesce a convincerla a rinunciare, puntando sull'amore che lega Hulya e Aslan. Nel frattempo, Ekrem ha confessato a Yagmur di essersi innamorato di lei, ma proprio dopo questa confessione, viene ferito da un sicario. Aslan non riuscirà a trattenere la sua ira.

La trama dell'episodio di mercoledì 24 luglio

Devin è piuttosto turbata da quanto è avvenuto durante il suo matrimonio con Aslan, e infatti viene travolta da un attacco di panico. Chiede a Turgut di portarla a casa. Hulya vorrebbe convincerla ad andare alla villa, ma lei non vuole saperne. Ekrem si risveglia e dice di non aver riconosciuto chi gli ha sparato. Aslan, però, è deciso a vendicarsi, per cui decide di cercare Atilla.

La trama dell'episodio di giovedì 25 luglio

Devin incontra Cihan per capire se Aslan davvero possa uccidere qualcuno, ma non ottiene la risposta che vuole, anzi, viene attratta dal potere dei Soyakan. Intanto Aslan trova Atilla, che dice di non essere il responsabile dell'attacco a Ekrem che a sua volta scopre la dipendenza di Yagmur.

Devin non sopporta le regole dei Soyakan: gli episodi di venerdì 26 luglio

Aslan rassicura Devin di non aver aiutato la madre di lei e di non essersi vendicato per l'aggressione a Ekrem, in realtà non è così. La famiglia Soykan ha delle regole che per Devin sono insostenibili, ma Hulya prova comunque a controllarla, tanto che vorrebbe imporle un po' l'autista. Aslan incontra suo zio Ibrahim, mentre i rispettivi uomini sono in azione sul campo.