video suggerito

The Family, anticipazioni prossime puntate dal 15 al 19 luglio: Aslan e Devin vicini alle nozze, Hulya prova ad ostacolarli Le anticipazioni delle nuove puntate di The Family che andranno in onda da lunedì 15 luglio a venerdì 19 su Canale 5. Aslan e Devin vorrebbero sposarsi, sebbene la madre di lui farà di tutto per intromettersi, non mancheranno infatti tensioni e scoperte che metteranno a dura prova il loro amore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni delle nuove puntate di The Family che andranno in onda da lunedì 15 luglio a venerdì 19. La nuova serie turca approdata su Canale 5, nella fascia pomeridiana, di fatti gli episodi vanno in onda, tranne il sabato e la domenica, alle 14:45. Nel cast ci sono sono Kivanç Tatlitug, volto che il pubblico Mediaset conosce soprattutto per il ruolo di Cesur in Brave and Beautiful, e l'attrice Serenay Sarikaya. La soap racconta l'amore carico di passione tra Aslan, boss criminale, e Devin, una brillante psicologa.

The Family, anticipazioni puntate da lunedì 15 luglio a giovedì 18

Di seguito le anticipazioni, puntata per puntata, degli episodi che andranno in onda nella settimana dal 15 al 18 luglio.

La trama dell'episodio di lunedì 15 luglio

La cena per festeggiare il compleanno di Ergun prende dei rivolti inaspettati: Aslan difende Devin e promettendole il suo amore e lei, colpita da queste parole, chiede a lui di sposarla. Aslan, però, è costretto a tornare a casa perché sua nonna, nel frattempo, si è persa allontanandosi dalla sua abitazione. Devin lo aiuterà nelle ricerche, risolvendo così la faccenda, ma il rapporto con Hulya è sempre più teso e la psicologa dice alla donna di aver chiesto al figlio di sposarla. Cihan arriva nello studio di Devin, utilizzando un nome falso, ma lei ha capito di chi si tratta.

La trama dell'episodio di martedì 16 luglio

Devin decide di presentare Aslan ai suoi amici e insieme festeggiano la proposta di matrimonio. Ma durante la serata, Aslan perde le staffe vedendo suo cognato in compagnia di un'altra donna, ma per fortuna, Devin gli resta accanto. Nel frattempo la madre di Aslan non ha intenzione di cedere alle nozze e fa scrivere un contratto che la futura sposa dovrà firmare, qualora dovesse davvero sposare suo figlio.

La trama dell'episodio di mercoledì 17 luglio

Hulya si reca nello studio di Devin, fingendo di scusarsi per il comportamento di Aslan, ma in realtà il suo intento è scoraggiarla per il matrimonio. Devin, però, non si lascia intimorire. Intanto Aslan legge l'accordo prematrimoniale e va su tutte le furie, mentre Ibrahim viene a conoscenza delle reali intenzioni di Atilla in merito al documentario, così decide di affrontarlo.

La trama dell'episodio di giovedì 18 luglio

Cihan prova a convincere Devin ad ascoltarlo, perché lui possa parlare della su infanzia infelice. Devin scopre dell'accordo pre matrimoniale che Aslan vorrebbe farle firmare e, offesa, decide di mettere fine alla loro relazione. Atilla subisce le pressioni di Ibrahim e di Aslan, entrambi vorrebbero prendere il controllo sul canale televisivo. Hulya deve stare attenta a suo cognato Ibrahim che prova a controllarla con delle guardie di sicurezza e una badante per sua madre.

Aslan litiga con la madre Hulya: gli episodi di venerdì 19 luglio

Aslan capisce che sua madre Hulya è diffidente nei confronti di Devin perché non la ritiene alla sua altezza, ma non ha intenzione di cedere alle sue pressioni, lei è la donna che ama e non permetterà che qualcuno possa ostacolare ciò che prova. Aslan e Devin, quindi, trovano una data per il matrimonio. Intanto Hulya scopre che Cihan è uno dei pazienti di Devin e lo invita al matrimonio.