video suggerito

The family, anticipazioni prossime puntate dall’8 al 12 luglio: scoppia la passione tra Aslan e Devin, Huyla vuole dividerli Le anticipazioni delle nuove puntate di The Family che andranno in onda da lunedì 8 luglio a venerdì 12 su Canale 5. La conoscenza tra Aslan e Devin continua, sebbene la madre di lui farà di tutto per intromettersi, non mancheranno infatti tensioni, non semplici da risolvere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le anticipazioni delle nuove puntate di The Family che andranno in onda da lunedì 8 luglio a venerdì 12. La nuova serie turca che approda su Canale 5, nella fascia pomeridiana, di fatti gli episodi vanno in onda, tranne il sabato e la domenica, alle 14:45. Nel cast ci sono sono Kivanç Tatlitug, volto che il pubblico Mediaset conosce soprattutto per il ruolo di Cesur in Brave and Beautiful, e l'attrice Serenay Sarikaya. La soap racconta l'amore carico di passione tra Aslan, boss criminale, e Devin, una brillante psicologa.

The Family, anticipazioni puntate da lunedì 8 luglio a giovedì 11 luglio

Di seguito le anticipazioni, puntata per puntata, degli episodi che andranno in onda nella settimana dall'8 all'11 luglio.

La trama dell'episodio di lunedì 8 luglio

È il giorno del compleanno di Yusuf e tutta la famiglia Soykan, nota per i suoi affari criminali a Istanbul, ha in programma di riunirsi per una cena in suo onore, a cui nessuno potrà mancare. Aslan, infatti, non si è mai assentato ad una cena di famiglia, ma l'incontro con la psicologa Devin mette tutto a soqquadro. Decide, infatti, di aiutarla a risolvere un problema familiare e questo gli farà perdere la cena di compleanno, intensificando le tensioni familiari.

Leggi anche Battiti Live 2024, i cantanti nella scaletta della prima puntata di lunedì 8 luglio e a che ora inizia su Canale5

La trama dell’episodio di martedì 9 luglio

Aslan chiede a Devin di cenare insieme, trascorrono così una serata molto piacevole. Allo stesso tempo, il rapporto tra Aslan e sua madre diventa sempre più teso e la situazione diventerà ancora più complicata, quando lui verrà a sapere delle intromissioni della sua vita privata.

La trama dell'episodio di mercoledì 10 luglio

Aslan scopre che in uomo, inviato da sua madre, lo segue perché vuole scoprire qualcosa sul conto della sua fidanzata e per questo decide di organizzare una cena a sorpresa per presentare Devin alla sua famiglia. Il loro legame è piuttosto forte e Aslan si rende conto di avere a che fare con una donna indipendente e sicura di sé. La madre, però, non si arrende e prova a mettere in crisi la coppia. Sarà la sorella di Devin, a causa di un errore, a trovarsi in pericolo.

L'episodio di giovedì 11 luglio

Aslan vorrebbe migliorare l'immagine della sua famiglia e sta pensando di collaborare con Atilla, che ha preso il controllo delle proprietà dello zio. Atilla però vorrebbe fare ad Aslan una proposta di lavoro che si rivela inaspettata, oltre che una mossa azzardata. Nel frattempo Devin vorrebbe chiarire il suo rapporto con Aslan, ma ogni volta che prova a farlo, non riesce a far prevalere la ragione sull'attrazione. Intanto Hulya continua ad intromettersi nella vita di suo figlio, coinvolgendo anche le figlie.

Aslan chiede la mano di Devin: gli episodi di venerdì 12 luglio

Nella puntata che andrà in onda venerdì 12 luglio, non mancano i colpi di scena che sovvertono l'andamento delle storie dei personaggi. Aslan e Devin, infatti, si trovano ad affrontare un momento di particolare tensione. Lui le chiede di sposarlo, ma lei non accetta, portando così la loro relazione a chiudersi. Atilla, intanto, non si arrende nel voler realizzare il suo progetto e ne parla con Ibrahim. Devin, nel frattempo, deve risolvere un conflitto con suo padre e viene invitata al pranzo organizzato per il suo compleanno, dove si trova particolarmente in imbarazzo. L'arrivo di Aslan la mette di buon umore e lui si presenta alla famiglia, come il suo attuale compagno.