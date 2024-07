Quando esce The Family, la nuova serie turca: orari in onda su Canale 5

video suggerito

La serie tv The Family sarà disponibile su Canale 5 e su Mediaset Infinity a partire da lunedì 8 luglio. La serie tv turca è inedita e accompagnerà i telespettatori del day-time estivo di Canale 5. Si tratta di una storia d'amore tra un giovane boss e una brillante psicologa, un amore appassionato e complesso. La nuova serie di Canale 5 andrà in onda dall’8 luglio, da lunedì al venerdì, alle ore 14:45.

Quando esce e va in onda The Family

The Family va in onda da lunedì 8 luglio e sarà messo in onda su Canale 5 tutti i giorni da lunedì al venerdì alle ore 14.45. I protagonisti sono Kivanç Tatlitug e Serenay Sarikaya, star assolute in Turchia con 4.6 e 10.7 milioni di follower su Instagram. Al centro della trama, girata tra Istanbul e Smirne, la sorprendente e inaspettata storia d’amore tra Aslan, un giovane boss del crimine, e Devin, una altrettanto giovane e brillante psicologa. Lui è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul e lei è la più popolare psicoterapeuta della città.

Cosa racconta The Family, la nuova serie turca di Canale 5

Dopo il tragico suicidio del padre, Aslan ha preso le redini dei loschi affari di famiglia, facendo dei Soykan una delle più potenti cosche criminali di Istanbul. Come capo carismatico, affronta senza paura ogni tipo di conflitto e sfida. Nel frattempo, Devin Akin ha cresciuto a fatica la sua giovinezza: sua madre è bipolare e sua sorella lotta con un disturbo borderline di personalità, lasciando Devin priva di autostima e sicurezza. Le loro vite si intrecciano inaspettatamente su un volo per Izmir, dove un'attrazione irresistibile li travolge fin dal primo istante. Aslan e Devin, entrambi segnati dal passato e dalle loro famiglie disfunzionali, si trovano catapultati in un vortice di passione e pericolo. Mentre la loro relazione si sviluppa con intensità, devono affrontare le ombre del loro stesso dolore e il pericolo costante che deriva dai mondi oscuri in cui sono coinvolti. Tra le strade trafficate di Istanbul e i paesaggi incantevoli di Izmir, Aslan e Devin lottano per trovare equilibrio tra il desiderio ardente e le sfide implacabili che minacciano di dividerli o di distruggerli entrambi.