The family, trama e cast della nuova serie turca su Canale 5 Da lunedì 8 luglio va in onda su Canale5 The family, nuova serie turca presentata come un adattamento de I Soprano. Andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

A partire da lunedì 8 luglio va in onda su Canale5 The family, la nuova serie presentata in Turchia come un adattamento de I Soprano. Andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45 tra Endless Love e La promessa. Si tratta di una serie composta da 30 episodi della durata di 120 minuti ciascuno distribuiti in un totale di due stagioni. In Italia, tuttavia, andranno in onda 95 puntate della durata di 45/50 minuti ciascuna. Canale5 non ha ancora ufficializzato la data in cui sarà trasmesso l’ultimo episodio, prevedendo la possibilità di variare la programmazione solo dopo avere compreso la risposta del pubblico. Se gli episodi dovessero essere trasmessi senza interruzioni, The family andrà in onda fino alla fine di novembre. The family racconta la storia d’amore tra il boss della criminalità Aslan (interpretato dall’attore Kivanc Tatlitug) e la psicologa Devin (l’attrice Serenay Sarıkaya).

La trama delle puntate di The Family, la nuova serie su Canale 5

Ambientata tra Istanbul e Smirne, The family racconta la storia d’amore tra il boss della criminalità Aslan Soykan e la psicologa Devin Aydın. Aslan è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, la cui vita è apparentemente inconciliabile con quella della rispettabile Devin. Nonostante le apparenti differenze, i due finiscono per innamorarsi, accomunati anche dall’esperienza di prendersi cura di familiari affetti da disturbi mentali.

Il cast della serie turca

Kivanc Tatlitug, attore che interpreta il ruolo di Aslan

Ad affiancare i protagonisti Aslan (Kivanc Tatlitug) e Devin (Serenay Sarıkaya) è un cast di attori prevalentemente turchi:

Cihan Soykan (Nejat İşler) è il fratello maggiore di Aslan

Hülya Soykan (Nur Sürer) è la madre di Aslan

Leyla Soykan Sayıcı (Canan Ergüder) è la sorella maggiore di Aslan

Seher Soykan (Emel Göksu) è la nonna di Aslan

İbrahim Soykan (Levent Ülgen) è lo zio di Aslan

Tolga Sayıcı (Mert Denizmen) è il genero dei Soykan

Neşe Akın (İpek Tenolcay) è la madre di Devin

Yağmur Akın (Yüsra Geyik) è la sorella tossicodipendente di Devin

Ezgi (Esma Yeşim Gül) è la migliore amica di Devin

Can (Ege Yordanlı) è il fratellastro di Devin

Kıymet Koruzade (Rüçhan Çalışkur)

İlyas Koruzade (Musa Uzunlar)

Serap Koruzade (Selin Şekerci)

Nedret Soykan (Ayda Aksel)

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

La serie The family andrà in onda in Italia suddivisa in 95 episodi totali della durata di 45/50 minuti ciascuno. Le puntate andranno in onda su Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Serenay Sarıkaya, attrice che interpreta il ruolo di Devin

Dove è stata girata The family

Gli episodi della nuova serie turca trasmessa su Canale5 sono stati girati tra Istanbul e Smirne. In Turchia la serie è stata trasmessa in due stagioni su Show Tv dal 7 marzo 2023 al 30 gennaio 2024.