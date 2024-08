video suggerito

Quando esce la seconda stagione di La rosa della vendetta su Canale 5: le anticipazioni delle nuove puntate La prima stagione de La Rosa della Vendetta è terminata il 12 luglio e naturalmente c'è grande attesa per la messa in onda della seconda stagione. Ecco quando tornano le nuove puntate della soap turca.

Quano esce la seconda stagione della soap turca La rosa della vendetta su Canale 5? La prima stagione è terminata il 12 luglio e naturalmente c'è grande attesa per la messa in onda della seconda stagione. Gli episodi della seconda stagione sono già pronti e devono solo essere messi in onda. Secondo gli ultimi episodi, Zafer avrebbe rapito Deva. Ma quando escono le nuove puntate? Ecco quando.

Quando va in onda la seconda stagione di La rosa della vendetta

La soap La rosa della vendetta è andata in onda in Turchia in un unico blocco mentre in Italia si è preferito dividere in due metà il prodotto. Restano ancora 25 appuntamenti che cominceranno ad andare in onda a partire da domenica 1 settembre 2024. L'appuntamento dovrebbe essere settimanale, ma non è ancora chiaro se ci sarà anche un secondo appuntamento collocato in altre fasce orarie. Per l'Italia, Mediaset ha deciso di applicare alla serie il ‘bollino rosso' per alcune scene considerate adatte a un pubblico adulto. Tra i protagonisti della soap ci sono Murat Ünalmış che interpreta Gülcemal Şahin, Melis Sezen che interpreta Deva Nakkaşoğlu e Ayda Aksel che interpreta Zafer Pehlivan. E ancora: Edip Tepeli nel ruolo di Mert Çakır e Nilay Erdönmez nel ruolo di Gülendam Şahin.

Le anticipazioni delle nuove puntate della serie di Canale 5

Le anticipazioni delle nuove puntate de La rosa della vendetta ci rivelano che Zafer, che è stata la mandante del rapimento di Deva, sarà colta da un infarto subito dopo aver avuto uno scontro durissimo con il figlio Armagan. Quest'ultimo, infatti, si ribella alla crudeltà della madre e al momento di rinfacciarle tutte le cattiverie, questa non regge e stramazza al suolo. Necessario, quindi, la corsa in ospedale con l'intervento dei medici che faranno di tutto per salvarle la vita. Il destino di Deva sembra quindi appeso a quello di Zafer.