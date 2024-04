video suggerito

Come finisce il Paradiso delle Signore 8: anticipazioni delle ultime puntate con il finale di stagione Il Paradiso delle Signore si avvia al finale dell’ottava stagione. Le ultime tre puntate andranno in onda martedì 30 aprile, giovedì 2 maggio e venerdì 3 maggio alle ore 16:00 su Rai1. Le anticipazioni e come finisce la serie con Alessandro Tersigni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Il Paradiso delle Signore si avvia alla conclusione. L'ultima puntata andrà in onda venerdì 3 maggio alle ore 16:00 su Rai1. Dunque, gli spettatori potranno assistere al finale di stagione. Ci attendono tre nuove puntate prima del gran finale. La serie tv con Alessandro Tersigni si fermerà solo mercoledì 1 maggio in occasione della Festa dei Lavoratori. Ecco le anticipazioni degli ultimi episodi.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di martedì 30 aprile

Le anticipazioni della puntata de Il paradiso delle signore in onda martedì 30 aprile alle ore 16:00. Tancredi è ormai deciso a vendicarsi ed è pronto ad agire. Adelaide, intanto, è a un passo dal proclamare Umberto amministratore del suo patrimonio. Flora decide di prendere le distanze da Umberto per un po'. Maria, intanto, è in partenza per Parigi. Alfredo, inaspettatamente, prende una decisione su Irene che risulta drastica.

La trama dell'episodio di giovedì 2 maggio: Adelaide vuole smascherare Umberto

La trama dell'episodio de Il Paradiso delle signore in onda giovedì 2 maggio. Maria e Matteo sono pronti per partire per Parigi. Adelaide è decisa a smascherare Umberto, ma un imprevisto la costringe a fermarsi all'ultimo minuto. Irene chiede a Crespi di incontrarlo in Inghilterra. Clara sta vicino ad Alfredo e prova a incoraggiarlo a guardare con ottimismo al futuro.

Come finisce il Paradiso delle Signore 8: l'ultima puntata venerdì 3 maggio

Venerdì 3 maggio, in onda alle ore 16:00 su Rai1, l'ultima puntata dell'ottava stagione de Il paradiso delle signore. Nel finale, Vittorio decide di convocare Roberto e Marcello perché deve affrontare con loro una questione molto importante. Flora ha finalmente le idee chiare su cosa fare con Umberto. Elvira decide di uscire allo scoperto e di fare sapere ai suoi genitori che è innamorata di Salvo. Matilde vuole parlare con Vittorio, ma arriva al Paradiso quando giunge anche il commissario Maresca. Per conoscere tutti i dettagli del finale dell'ottava stagione, non resta che guardare le ultime tre puntate.