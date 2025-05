video suggerito

Come finisce Il paradiso delle signore 9, oggi in onda l’ultima puntata: le anticipazioni della trama del finale di stagione L’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 9 va in onda oggi, lunedì 5 maggio, alle ore 16:00 su Rai1. Le anticipazioni e la trama dell’ultima puntata, la decisione di Rosa e il parto di Elvira. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

Il finale della serie Il paradiso delle signore 9 va in onda oggi, lunedì 5 maggio, alle ore 16:00 su Rai1. La trama dell'ultima puntata è ricca di colpi di scena. Nella serie con Gloria Radulescu, Roberto Farnesi e Vanessa Gravina è il momento della resa dei conti tra Roberto, Marcello e Tancredi. Inoltre, Elvira partorirà con largo anticipo. Ecco come finisce Il Paradiso delle Signore 9.

Il paradiso delle signore 9, anticipazioni ultima puntata del 5 maggio

Le anticipazioni dell'ultima puntata de Il paradiso delle signore 9, in onda lunedì 5 maggio alle ore 16:00 su Rai1. Nella trama del finale di stagione, la decisione di Roberto e Marcello. Hanno le idee chiare su Tancredi. Lo denunceranno o decideranno di lasciare correre? Anche Adelaide sa bene cosa fare. In particolare, ha una richiesta ben precisa da fare a Tancredi. Rosa è pronta a tagliare i ponti con tutto e con tutti. Vuole lasciarsi alle spalle il passato e fare una scelta drastica per il suo futuro. Nicola di Giorgi è pronto a tutto pur di impedire a Enrico di testimoniare al processo. Ma il suo piano va storto. Mimmo, infatti, riconosce in lui la stessa persona che ha notato più volte al Paradiso delle Signore. Intanto, Agata ha cambiato idea nei confronti di Mimmo.

Nel finale di stagione Elvira partorisce: nasce il suo bambino

Secondo quanto svelano le anticipazioni ufficiali, nell'ultima puntata de Il paradiso delle signore in onda lunedì 5 maggio, ci sarà un ultimo colpo di scena. Elvira desterà grande preoccupazione perché le si romperanno le acque con ben due mesi di anticipo. La donna darà alla luce un maschietto. Non resta che attendere la messa in onda del finale di stagione per conoscere tutti i dettagli. E poi, a settembre 2025, nuove avventure attenderanno gli spettatori ne Il paradiso delle signore 10.