video suggerito

Cambio di programmazione de Il paradiso delle signore: la fiction va in onda anche venerdì 25 aprile Il Paradiso delle signore va in onda anche venerdì 25 aprile. La puntata di martedì 22, saltata a seguito della scomparsa di Papa Francesco, sarà recuperata nel giorno della Liberazione, diversamente da quanto previsto in precedenza. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Paradiso delle Signore andrà in onda anche venerdì 25 aprile, diversamente da quanto inizialmente previsto, per recuperare la puntata del 22 aprile. L'appuntamento con la fiction era saltato per la morte del Papa, a seguito della quale è stato sovvertito tutto l'ordine dei palinsesti televisivi. Sono ancora poche le puntate che mancano per arrivare alla chiusura della nona stagione, prevista per il 2 maggio.

Stando alla programmazione della scorsa settimana, in previsione delle feste pasquali e della Liberazione, Il Paradiso delle signore avrebbe dovuto saltare la messa in onda di lunedì 21 aprile e venerdì 25, ma con la notizia della scomparsa di Papa Francesco c'è stato un ulteriore cambio nei palinsesti, per cui nella giornata di martedì 22 aprile l'appuntamento previsto con la fiction di Rai1 è saltato per poter seguire al meglio tutte le notizie relative alla morte del Santo Padre. Di conseguenza, per poter recuperare la puntata mancante di questa settimana, si è pensato di far slittare gli episodi al 25 aprile, giorno della Liberazione, in cui nella fascia oraria dedicata alla fiction sarebbe dovuto andare in onda una puntata prolungata da La Volta Buona di Caterina Balivo, seguita ovviamente, da La Vita in Diretta.

Si tratta, in effetti, degli ultimi episodi della nona stagione del Paradiso delle Signore, dal momento che come ogni anno, arrivato maggio la fiction si ferma per la pausa estiva. In realtà gli episodi in onda fino al 2 maggio, giorno in cui si conclude la stagione, sono stati già registrati in precedenza, e sarà proprio in questi mesi che gli attori torneranno sul set per riprendere a girare le nuove puntate che gli spettatori potranno vedere da settembre. Con i nuovi episodi si scioglieranno alcuni nodi narrativi che lasceranno col fiato sospeso gli appassionati, curiosi di sapere come si concluderanno alcune vicende.