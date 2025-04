video suggerito

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni dal 28 aprile al 2 maggio: la verità su Tancredi viene a galla, Enrico rischia la vita Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 9, la trama degli episodi in onda da lunedì 28 aprile a venerdì 2 maggio alle ore 16 su Rai1. Sarà svelata la verità sul piano di Tancredi e Marcello deve decidere che fare. Odile è in combutta con i suoi sentimenti, mentre Enrico inseguito dai criminali rischia la vita.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore 9, in onda nella settimana da lunedì 28 aprile a venerdì 2 maggio, alle ore 16 su Rai1. Nelle puntate in onda in questa settimana, verrà finalmente a galla la verità su Tancredi, grazie a Rita che decide di confessare tutto a Marcello. Odile è in combutta con i suoi sentimenti, mentre Enrico inseguito dai criminali rischia la vita. Tutte le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 9. Attenzione spoiler.

Il Paradiso delle signore 9, anticipazioni della puntata di lunedì 28 aprile

Botteri dice a Delia di non volerla perdere, Guido invece vorrebbe promuovere il suo musicarello al Paradiso. Il produttore incontra Roberto, per organizzare una festa nel grande magazzino. Mimmo rivela ad Agata di aver rifiutato il trasferimento in Sicilia per starle accanto e si dichiara. Alcuni criminali cercano Enrico e mettono in allarme la sua famiglia. Marcello è deluso nel vedere Tancredi e Rosa sempre più vicini.

Guido si dichiara ad Odile: la trama dell'episodio di martedì 29 aprile

Marta porta Anita ad una festa nella casa-famiglia provando a mettere le basi per un rapporto, ma non sa che così i criminali che seguono Enrico la vedono. Marcello ha incontrato Rita a Torino e torna a Milano con delle informazioni: l'ex commessa conferma di aver aiutato Tancredi a rubare le idee per la collezione da Botteri. Odile deve fare i conti con i sentimenti che prova per Matteo, ma intanto Guido le fa una dichiarazione d'amore.

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 30 aprile: Marcello prova a baciare Rosa

Odile deve incontrare Marina Valli, che la metterà in difficoltà per scoprire qualcosa sul suo rapporto con Matteo. Un uomo sconosciuto arriva al Paradiso e chiede di incontrare Marta, ma Mimmo vedendolo avverte delle sensazioni strane. Marcello parla con Roberto e Adelaide confidando loro quanto rivelatogli da Rita, che vorrebbe testimoniare contro Tancredi. Dopodiché incontra Rosa e prova nuovamente a baciarla.

Rosa scopre che Tancredi l'ha ingannata:le anticipazioni di giovedì 1 maggio

Marcello non sa se denunciare Tancredi per plagio. Guido parla a Matteo del suo ritorno di fiamma con Odile, Enrico sta per partire per Roma, dove testimonierà nel processo. Rita torna a Milano e racconta la verità a Irene, intanto Rosa ascolta la conversazione e capisce che Tancredi le ha mentito, per cui decide di affrontarlo. Al Paradiso è stata organizzata la festa per il musicarello di Guido, dove accadrà qualcosa tra Delia e Botteri. Marcello, tornato a casa, trova Rosa ad aspettarlo.

La trama della puntata di venerdì 2 maggio

Rosa e Marcello hanno deciso che fare con Tancredi, Adelaide ha una richiesta per Barbieri. Rosa prede una decisione per il suo futuro, mentre i criminali che cercano Enrico hanno trovato un modo per impedirgli di prendere parte al processo. Mimmo ha indagato dopo l'arrivo dell'uomo misterioso al Paradiso, scoprendo che si tratta di un criminale, quindi interviene e salva la vita di Enrico. Agata confessa al poliziotto di aver cambiato idea su di lui, mentre Elvira partorisce un bel maschio.