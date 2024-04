video suggerito

Perché il Paradiso delle Signore non va in onda oggi: quando ritornano le puntate su Rai1 Il Paradiso delle Signore non va in onda nella giornata di lunedì 1 aprile, il Lunedì dell’Angelo. La fiction di Rai1 si ferma solo per un pomeriggio, per poi ritornare con nuove puntate, come di consueto da martedì 2 aprile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Nella giornata di lunedì 1 aprile l'appuntamento televisivo con "Il Paradiso delle Signore" salterà per lasciare spazio ad una puntata più lunga de La Volta Buona, lo show condotto da Caterina Balivo. Dopodiché, ci sarà come sempre La Vita in Diretta. Gli appassionati della fiction, però, potranno rivedere i loro beniamini già a partire da martedì 2 aprile, quando riprenderanno le storie dei protagonisti.

Quando ritorna il Paradiso delle Signore su Rai1

Si tratterà solo di uno stop momentaneo, quello di lunedì 1 aprile, in concomitanza con il lunedì dell'Angelo, dopo la domenica di Pasqua. È forse anche per le festività che l'appuntamento con la fiction pomeridiana di Rai1 slitta, direttamente, al martedì, ovvero al 2 aprile, quando ormai le vacanze pasquali si saranno concluse. Le storie di Vittorio Conti e le veneri si fermeranno solo per un pomeriggio, lasciando spazio ad altri programmi che occupano il palinsesto pomeridiano di Rai1, come La Volta Buona, lo show condotto da Caterina Balivo che tiene compagnia ai telespettatori subito dopo l'edizione del telegiornale delle 13:30. A seguire, ci sarà il consueto appuntamento con Alberto Matano, alla conduzione de La Vita in Diretta.

Le anticipazioni del Paradiso delle Signore: cosa vedremo nelle nuove puntate

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore non mancheranno i colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda il viaggio di Maria a Parigi e l'effetto che avrà tanto su Vito, quanto su Matteo. Nel frattempo a riflettere sul suo rapporto con Marta è Vittorio che, dopo aver trascorso del tempo insieme, proprio per stabilire un accordo di separazione, potrebbe aver messo in discussione i sentimenti di entrambi. Marcello, intanto, continua i suoi affari, ma a parlare in malo modo di lui è Umberto che non è d'accordo con il suo modo di fare.