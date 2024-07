video suggerito

Un posto al sole festeggia 6500 puntate, la soap di Rai3 va in onda dal 1996 Festeggia un record storico Un posto al sole, la soap opera di Rai3 che con l’episodio di venerdì 26 luglio arriva a quota 6500 puntate. In onda fin dal 21 ottobre 1996, è ambientata a Napoli, città che fa da sfondo alle vite dei personaggi principali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Record storico per Un posto al sole che, con l’episodio che andrà in onda venerdì 26 luglio, festeggia 6500 puntate. La soap opera di Rai3 va in onda dal lontano 21 ottobre 1996 e negli anni è riuscita a ritagliarsi uno spazio giornaliero in tv, potendo contare su un vasto e sempre crescente numero di affezionati. Un posto al sole va in onda da Napoli, città nella quale sono ambientate le vite dei personaggi protagonisti. Racconta l’attualità, lasciando spazio ad amori, intrighi, passioni, vendette e amicizie raccontate attraverso le gesta dei 20 attori principali ai quali si affiancano oltre 2500 attori ricorrenti. Numeri impressionanti per una soap diventata un appuntamento fisso per gli appassionati che non si perdono un episodio da circa 28 anni. Un posto al sole è certamente una delle soap opera italiane più longeve di sempre.

I numeri di Un posto al sole

Rispetto a quanto racconta la soap in termini di numeri, basti pensare che ai 20 attori principali – alcuni dei quali presenti fin dal primo ciak – si affiancano oltre 2500 personaggi ricorrenti, 9500 figuranti speciali, 20600 provini, 123mila comparse, 130 registi (8 dei quali ancora in carica), 175500 minuti di trasmissione, 200 lavoratori impiegati dietro le quinte, 5500 baci, 850 schiaffi, 78 bambini inseriti nel cast, 55 personaggi arrestati, 32 animali sul set, 40 matrimoni e 28 funerali. Le puntate registrano un ascolto medio di 1.700.000 spettatori con uno share dell’8%.

Tutti i luoghi raggiunti dalla soap

Sebbene sia Napoli a fare da sfondo alle vicende principali raccontate nelle puntate di Un posto al sole, la soap si è spesso temporaneamente trasferita in diversi luoghi nel mondo, in Italia ma anche all’estero. Tra le città italiane toccate dalla soap troviamo Siena, Milano, Torino, Viareggio, Roma, Sant’Agata di Puglia, Brindisi, Lecce, Roccamonfina, Acqui Terme, Saint Vincent, Marina di Camerota, Sorrento, Bologna, Palinuro, Bacoli, Procida, Ischia, Capri, Palermo, Cervinia, Taurasi, Furore, Atrani, Cerreto Sannita, Massa Lubrense, Verona, Firenze, Pisa, Perugia, Caserta, Sant’Agata dei Goti, Acciaroli, Stromboli, Sestriere, Bolzano, e Trentino. All’estero, invece, Un posto al sole è stata trasmessa perfino da New York.