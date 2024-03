video suggerito

Se potessi dirti addio, anticipazioni seconda puntata 5 aprile: Elena e il drammatico segreto di Marcello Le anticipazioni della seconda puntata di Se potessi dirti addio, in onda venerdì 5 aprile alle ore 21:30 su Canale5. La trama del nuovo episodio della serie con Gabriel Garko e Anna Safroncik. Elena scoprirà il trauma che ha devastato la vita di Marcello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Se potessi dirti addio, anticipazioni della seconda puntata del 5 aprile

Se potessi dirti addio, anticipazioni seconda puntata del 5 aprile

La trama della seconda puntata della fiction Se potessi dirti addio

Le anticipazioni della seconda puntata di Se potessi dirti addio, in onda venerdì 5 aprile alle ore 21:30 su Canale5. La neuropsichiatra Elena Astolfi ha scoperto la vera identità del paziente 13. Tuttavia, ritiene che non sia ancora il momento giusto per sconvolgere Marcello De Angelis con questa rivelazione. La dottoressa, intanto, continua a indagare per conoscere la vita dell'uomo prima che fosse ricoverato. Per scoprire i dettagli del suo passato, si avvicina alle persone che popolavano la vita di Marcello, quando ancora era in perfetta salute.

Elena Astolfi e Marcello De Angelis sempre più vicini

Anna Safroncik e Gabriel Garko protagonisti di Se potessi dirti addio

Nella seconda puntata della serie Se potessi dirti addio, Elena Astolfi continua a scavare nel passato di Marcello De Angelis. Così, fissa una serie di colloqui con le persone che facevano parte della vita del paziente. La neuropsichiatra non solo approfondirà questioni che riguardano la vita privata e professionale di De Angelis, ma scoprirà anche un drammatico segreto. L'uomo ha vissuto un tremendo trauma che ha sconvolto la sua esistenza. Elena non può fare altro che provare empatia per Marcello e così si avvicina sempre di più a lui. Non dimentica, però, che il caso che ha tra le mani è molto delicato ed è necessaria estrema cura.