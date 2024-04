video suggerito

Ascolti tv giovedì 4 aprile: chi ha vinto tra Purché finisca bene e Se potessi dirti addio Tutti i dati Auditel di ieri giovedì 4 aprile. Su Rai1 il film tv Purché finisca bene – La fortuna di Laura; su Canale 5 la miniserie Se potessi dirti addio; su Rete4 Dritto e Rovescio; su La7 PiazzaPulita.

La prima serata di ieri, giovedì 4 aprile, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Su Rai1 è andato in onda il film tv Purché finisca bene – La fortuna di Laura. Su Canale 5, invece, la miniserie con Gabriel Garko Se potessi dirti addio. I programmi di approfondimento politico e di attualità: Dritto e Rovescio su Rete4; PiazzaPulita su La7.Vediamo tutti i dati di Auditel di ieri sera.

La sfida degli ascolti tra Purché finisca bene – La fortuna di Laura e Se potessi dirti addio

Su Rai1 è andato in onda il film tv Purché finisca bene – La fortuna di Laura con Lucrezia Lante della Rovere, Andrea Pennacchi, Emanuela Grimalda per la regia di Alessandro Angelini: 2.096.000 spettatori e share dell'11.6%. Su Canale 5 in onda la miniserie Se potessi dirti addio che segna il ritorno sulle scene di Gabriel Garko. La miniserie conquista 3.158.000 spettatori e share pari al 17.7%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Sulle altre reti abbiamo su Rai2 L’Uomo dei Ghiacci – The Ice Road che è stato visto da 1.375.000 spettatori pari al 7.4%. Su Italia1, il film Kingsman: Secret Service, film diretto da Matthew Vaughtn con Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson e Michael Caine, ha realizzato 1.118.000 spettatori con uno share del 6.2%. Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete4, vince la sfida dei talk con 1.097.000 spettatori netti per il 7.4% di share. Su Rai3 Splendida Cornice condotto da Geppi Cucciari fa segnare 970.000 spettatori pari al 5.7% di share. Piazzapulita, in onda su La7, ha fatto registrare 886.000 spettatori netti e il 6.2% di share. Su Tv8 2012 ha conquistato 357.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove Only Fun – Comico Show ha realizzato 731.000 spettatori con il 4% di share.