Ascolti tv venerdì 5 aprile: chi ha vinto tra la finale di The Voice Senior 4 e Se potessi dirti addio

La finale di The Voice Senior 4, in onda su Rai1, ha vinto la gara degli ascolti con 3.679.000 spettatori pari al 23.5% di share. L’ultima puntata della fiction Se potessi dirti addio, in onda su Canale5, è stata seguita da 2.906.000 spettatori con il 16.7% di share. Tutti i dati Auditel di ieri venerdì 5 aprile.