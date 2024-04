video suggerito

Diana Puddu è la vincitrice di The Voice Senior 4: il premio vinto e la classifica finale Diana Puddu ha vinto The Voice Senior 4. La concorrente del team di Gigi D'Alessio è salita sul primo gradino del podio del programma di Antonella Clerici con il 45,06% dei voti. La classifica finale.

A cura di Daniela Seclì

Diana Puddu è la vincitrice di The Voice Senior 4. La concorrente del team di Gigi D'Alessio è riuscita a primeggiare nella finale del programma condotto da Antonella Clerici che si è tenuta venerdì 5 aprile. Con il 45,06% dei voti, la 60enne originaria di Quartu Sant’Elena è salita sul gradino più alto del podio. Così, si è aggiudicata il premio finale: la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati nel programma di Rai1 tramite l'etichetta discografica Warner Music Italia. Di seguito conosciamo meglio la vincitrice Diana Puddu e vediamo la classifica finale.

Chi è Diana Puddu, vincitrice di The Voice Senior 4

Diana Puddu ha 60 anni ed è originaria di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari. La concorrente sarda è riuscita a incantare il pubblico e la giuria composta da Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa, sin dall'inizio del suo percorso. Si è cimentata con brani che richiedono una notevole estensione vocale, come Ti sento dei Matia Bazar e Un'emozione da poco e È tutto un attimo di Anna Oxa. Quando si è presentata alle blind audition, si è definita una "casalinga, mamma e moglie", con un grande sogno nel cassetto: quello del canto. Non ha avuto modo di studiare, ma non ha mai abbandonato la convinzione che "la voce sia fare sentire l'anima". A The Voice Senior 4 ha ottenuto la sua rivincita, portandosi a casa la vittoria. Il premio finale consiste nella possibilità di pubblicare uno dei brani cantati durante il programma tramite l’etichetta discografica Warner Music Italia.

La classifica finale di The Voice Senior 4 e le percentuali del televoto

Di seguito la classifica finale di The Voice Senior 4 con l'esito del televoto:

Diana Puddu del team di Gigi D'Alessio 45,06% dei voti; Mario Rosini del team di Arisa 28,40%; Sonia Zanzi del team di Clementino 16,11%; Luca Minnelli del team di Clementino 10,44%.