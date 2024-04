“Non c’è la sala stampa, quindi i voti da casa valgono”, la frecciatina di Gigi D’Alessio a Sanremo

video suggerito

Venerdì 5 aprile, in prima serata su Rai1, va in onda la finale di The Voice Senior. Condotto da Antonella Clerici, il programma premierà la più bella voce Over 60 tra i concorrenti rimasti in gara. In giuria Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D'Alessio. Quest'ultimo ha lanciato una frecciatina al Festival di Sanremo, in riferimento alla modalità di voto con cui è stato scelto il vincitore. Ecco cosa ha detto.

La frecciatina di Gigi D'Alessio al Festival di Sanremo

A inizio puntata, dopo aver presentato i concorrenti in gara e i giudici, Antonella Clerici ha spiegato ai telespettatori le modalità di televoto: "Sarà il pubblico da casa a eleggere il vincitore di The Voice Senior". A quel punto, D'Alessio è intervenuto lanciando una frecciatina al Festival di Sanremo e a come, sopratutto durante l'ultima edizione, è stato decretato l'artista vincitore. Fino all'ultimo, tra pubblico da casa e giornalisti in sala stampa, c'è stato un testa a testa tra Angelina Mango e Geolier, che ha scatenato non poche polemiche. "Antonella, ricorda che qui non c’è la sala stampa, quindi i voti del pubblico valgono", ha detto il cantante. "La giuria è proprio il popolo che vota, quindi vota con i cuore", ha concluso la conduttrice, dando poi il via alla gara.

Il peso del televoto durante la finale di Sanremo 2024

Durante la finale del Festival di Sanremo, Angelina Mango ha vinto con una percentuale di voti aggregati del 40,3%, seguita dal 25,2% di Geolier. I numeri hanno subito fatto riflettere, soprattutto se comparati a quelli mostrati durante il televoto finale, che ha pesato sul totale per il 34% e che vedeva Geolier al 60%: òa percentuale più alta nella storia della kermesse.

A determinare la percentuale di gradimento generale dei 5 artisti finalisti del Festival di Sanremo è stato il voto combinato di pubblico a casa (Televoto), Sale Stampa e Giuria delle radio. Al rapper campano non è bastato ottenere il 60% delle preferenze attraverso il televoto perché quel punteggio ha influito solo per il 34% sulla classifica finale. La parte restante è stata determinata sommando i voti assegnati dalle sale stampa e dalla giuria delle radio, con i votanti che potrebbero avere deciso di convergere compatti sul nome di Angelina Mango.