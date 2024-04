Serale di Amici 2024, chi sarà eliminato: le anticipazioni della quinta puntata

Nella quarta puntata non c'è stata nessuna eliminazione. Infatti, il giudice Michele Bravi ha annunciato di non essere in grado di emettere un verdetto e di aver bisogno di più tempo per decidere. Queste le parole con le quali ha spiegato la sua posizione: "So che cosa significa stare da quella parte. Mi trovo a giudicare due persone in cui vedo un talento e una grande possibilità. Mi tocca anche il ruolo di preferire l'una all'altra e per me è molto difficile. Vedo delle possibilità enormi in voi".