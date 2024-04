video suggerito

Perché l'infortunio di Gaia e l'eliminazione di Lil Jolie o Sarah potrebbero creare problemi ad Amici C'è un grosso interrogativo per le prossime puntate del Serale di Amici, che potrebbero vedere l'eliminazione di una concorrente tra Sarah Toscano e Lil Jolie: nello stesso momento, Gaia potrebbe arrivare alla fase finale del programma senza ballare.

A cura di Vincenzo Nasto

Mida, Gaia, Sarah Toscano, Amici 23

Gli ultimi giorni nella casetta di Amici 23 restituiscono la grande confusione attorno a una delle stagioni della trasmissione più avvincenti dal punto di vista degli imprevisti. Senza dover ritornare troppo indietro, a gennaio 2024 c'è stato l'addio di Mew e Matthew, l'andata e il ritorno di Ayle grazie ad Anna Pettinelli, il cambio di squadra di Lil Jolie e Nicholas, ma non solo. C'è qualcosa, capitato la scorsa settimana, che sembra aver dato una spinta maggiore alle critiche, soprattutto tra i concorrenti, ma anche una decisione insolita durante l'ultima puntata del Serale, dove le due candidate all'eliminazione, Sarah Toscano e Lil Jolie, hanno ricevuto la possibilità di esibirsi anche la settimana successiva, rimandando l'eliminazione. Una forzatura del regolamento dovuta alla scelta, giustificabile, del giudice Michele Bravi: il cantautore non se l'è sentita di eliminare nessuna delle concorrenti, anche perché entrambe erano state tra le migliori ad esibirsi (soprattutto Sarah Toscano sulle note di What I Was Made For di Billie Eilish).

Una settimana d'attesa per le due cantanti che si affronteranno, oltre al repertorio classico per la prossima puntata, su due canzoni scelte specificatamente per loro da Bravi: Cercami di Renato Zero per Lil Jolie, mentre a Sarah Toscano è stata affidata Per un'ora d'amore dei Matia Bazar. Per quanto l'attesa di un'ulteriore settimana potrebbe tranquillizzare le due concorrenti, i dubbi sulla scelta da parte della redazione rimangono, soprattutto visto che l'eliminazione potrebbe salvare, apparentemente, la ballerina Gaia, sostituita nelle prossime puntate dal ritorno di Aurora Ranvestel, già protagonista nell'edizione 2022 del programma. La giovane artista era stata costretta a lasciare il programma proprio per un infortunio al ginocchio, una storia simile a ciò che è accaduto a Gaia nelle settimane precedenti, che le causerà altre due settimane di stop all'interno della trasmissione.

E proprio questa scelta sembra aver destabilizzato la gara e la competitività dei concorrenti: anche distraendosi dalle licenze concesse quest'anno al regolamento, infatti, la possibilità di evitare tre turni d'eliminazione per la ballerina, per poi riprendersi un posto nelle puntate conclusive del programma, a ridosso della finale, sembra aver acceso non pochi malumori. Anche se il mormorio in casa sembra non essere ancora esploso – soprattutto tra Sarah Toscano e Lil Jolie, con almeno una di loro costretta all'eliminazione la prossima settimana – c'è invece chi ha fatto notare come questa scelta comprometterebbe la correttezza della gara, riducendo anche la possibilità di vittoria di alcuni dei protagonisti delle scorse puntate.

Ad alzare la voce per primo è stato Mida, certamente influenzato dalle dinamiche personali accorse con la giovane ballerina campana, nei mesi scorsi. Infatti, i due, dopo esser stati assieme fino a pochi giorni prima del Serale, hanno discusso animatamente nelle scorse ore. Anche se l'argomento centrale sembrava poter essere il conto in sospeso lasciato dalla loro relazione, Mida ha sottolineato quanto Gaia abbia la possibilità di arrivare in finale grazie ad Aurora, senza dover sostenere delle prove e scontrarsi con i ballerini in gara (soprattutto con Marisol e Dustin, che son sembrati tra i migliori in gara). Questo nuocerebbe anche sul parco cantanti, molto più a rischio in questo momento nelle sfide, con Mida, Sarah, Lil Jolie, Petit, Holden e Martina a dividersi al massimo un posto sul podio.

Amici 23 sta rispettando, sin dall'inizio di questa edizione, la ciclica evoluzione della trasmissione, legata anche ad eventi che finora avevano permesso alla redazione di contenere gli imprevisti. Questa potrebbe essere la prima volta, come testimonia anche la scelta di rimandare l'eliminazione tra Sarah Toscano e Lil Jolie, in cui la trasmissione decide di prendersi del tempo per pensare alle dinamiche legate all'infortunio della ballerina. Non sarebbe una sorpresa se nella prossima puntata del Serale di Amici, all'eliminazione tra Sarah e Lil Jolie, si aggiungesse quella di un'altra concorrente. Magari la "nuova" ballerina che dovrà dimostrare, in un'altra edizione, la sua bravura: in tutto questo, potrebbe vincere ma non raccogliere che un abbraccio da parte di Gaia, che al ritorno riprenderebbe il suo posto, a qualche puntata dalla finale.