Ad Amici 23 Gaia discute ancora con Mida: "Non mi sei stato vicino, hai pensato prima al programma" Dopo la fine della loro storia ad Amici 23, tra Mida e Gaia ci sono questioni irrisolte. La ballerina sta male per il comportamento del cantante, che non le ha nemmeno fatto gli auguri di compleanno e non le è stato vicino dopo l'infortunio: "Mi aspettavo una vicinanza che non c'è stata, hai pensato prima al programma".

A cura di Elisabetta Murina

Continuano le tensioni tra Gaia e Mida ad Amici 23. Il cantante aveva preso la decisione di lasciare la ballerina poco prima dell'inizio del Serale, ma ora tra i due sembrano esserci delle questioni irrisolte. Gaia ha festeggiato il compleanno in Casetta con il resto dei compagni, ma Cristian non le ha fatto nemmeno gli auguri: i due hanno così discusso e portato a galla delle questioni rimase in sospeso, provando a passare oltre.

La discussione tra Mida e Gaia: "Hai messo il programma prima di me"

Gaia ha da poco festeggiato il compleanno ad Amici e Mida si è allontanato dal resto del gruppo senza nemmeno farle gli auguri. Un gesto che non è sfuggito alla ballerina, tanto che è scoppiata a piangere e si è sfogata con Sarah e Lil Jolie ha detto: "Faccio la dura, ma non riesco a crederci che non mi ha fatto manco gli auguri. Non piango perché mi piace ancora, ma per l'indifferenza e il fatto che ce l'ha con me".

I due si sono poi trovati faccia a faccia e hanno provato ad affrontare le questioni irrisolte, che sono peggiorare soprattutto dopo l'infortunio di Gaia e la sostituzione per tre puntate con un'altra ballerina, Aurora Ranvestel. "Per me non c'è niente da dire, lui viene scazzato, prima dice che gli dispiace che perdo un'opportunità, poi che arrivo in finale grazie ad Aurora", ha spiegato Gaia. "Tu fai la vittima, sono due cose diverse che penso", ha ribattuto Mida. Secondo la ballerina, l'ex fidanzato ha pensato prima al programma che a lei: "Me la prendo con te perché noi qua dentro, che siamo stati? Un ca**o?". "Te la prendi con me quando sono le stesse cose che ti ho detto in faccia", ha concluso il cantante.

Mida e Gaia provano a chiarire

Dopo la discussione, Mida e Gaia si sono trovati soli in cucina e hanno provato a chiarire. Mida si è scusato per i toni usati, ma non per il suo punto di vista: "Dal mio punto di vista, il mio pensiero è quello, ho sbagliato a esprimerlo". La ballerina ha ribadito:

Me la prendo con te perché voglio farlo, sono molto onesta. Mi aspettavo una vicinanza che non c'è stata, sono arrivata con le stampelle e tu non mi hai cagato di striscio. Mi ha dato fastidio che hai pensato prima al gioco e poi alla presone, mi aspettavo il contrario.

Il cantante ha ammesso i suoi sbagli, ma i due sembrano non aver trovato ancora un punto di incontro definitivo.