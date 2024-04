video suggerito

Scherzo per le ragazze di Amici 23, ma Marisol si arrabbia con il fidanzato Petit: “Che ca**o ridi?” Ad Amici 23 i ragazzi si sono vendicati per uno scherzo ricevuto dalle compagne: hanno finto di parlar male di loro e di essere felici all’idea che una ‘esperta di video’ entrasse con loro in casetta. “Con tutte le ragazze che ci sono, tu saresti stata stata una…”, ha commentato Petit. Sentendo le parole del fidanzato, Marisol ha lasciato la stanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

I ragazzi di Amici 23 hanno organizzato un piccolo scherzo per le ragazze. Come si è visto nel daytime del 18 aprile, con la complicità della produzione, Mida, Petit, Dustin e Holden si sono vendicati nei confronti delle loro compagne. Le dirette interessate non hanno reagito bene, soprattutto Marisol, che dopo aver visto il comportamento del fidanzato Petit ha lasciato la stanza.

La ‘vendetta' dei ragazzi ad Amici 23

I quattro ragazzi hanno pianificato un ‘vendetta‘ per lo scherzo subito dalle ragazze: con l'auto della produzione, hanno finto di essere felici all'idea che una ‘esperta di video', con cui hanno fatto una lezione, potesse entrare con loro in Casetta. "Tempo fa avevo provato a fare anche io i casting per canto, chissà potevo finire anche finire dentro la casa", ha raccontato la complice. Mida, Holden, Petit e Dustin hanno poi finto di parlare male delle ragazze. "Con tutte le ragazze che si cono, tu saresti stata stata una…", dice Petit. Sentendo le parole del fidanzato, Marisol lascia la stanza arrabbiata.

"Alla fine non vi è andata male, sono ragazze carine, simpatiche, belle", commenta la ballerina continuando il gioco. "Lil urla dalla mattina alla sera", dice Holden. E Dustin rincara la dose: "Sarah è sempre davanti allo specchio". "Non ci è andata benissimo quest'anno", si aggiunge ancora Holden. E Mida conclude: "Se ci fossi tu sarebbe stato meglio".

La reazione delle ragazze

Dopo aver visto il video dei ragazzi, Martina, Gaia, Marisol, Lil Jolie e Sofia si sono subito confrontate tra loro. "Secondo me è uno scherzo", ha commentato Lil Jolie. "Stai ridendo, non capisco che ca**o c'è da ridere. Non so se crederci perché davvero mi sembra assurdo", dice Marisol parlando con Petit piuttosto alterata. "Ditelo adesso e basta", chiede Sofia. Mida però conferma che non è uno scherzo, facendo fatica a trattenere le risate. Poco lascia la stanza e chiede alla produzione di svelare alle ragazze la verità. È tutto uno scherzo e loro, alla fine, scoppiano a ridere. Anche Marisol.