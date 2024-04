video suggerito

Pesce d’aprile ad Amici, le allieve con Elena D’Amario organizzano uno scherzo a Mida, Holden e Petit Le allieve di Amici 23 hanno organizzato un pesce d’aprile a Holden, Mida e Petit. Con la complicità di Elena D’Amario hanno dato vita ad una lezione ‘speciale’ che ha coinvolto cantanti e ballerini. Mida perplesso: “Troppo strano, ho perso” ha dichiarato prima di scoprire la verità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nel daytime di Amici 23 oggi, mercoledì 3 aprile 2024, è andato in onda lo scherzo che le allieve della scuola hanno organizzato a Mida, Holden e Petit in occasione del pesce d'aprile del 1 aprile. Con la complicità della ballerina professionista Elena D'Amario, hanno fatto credere ai tre cantanti di dover fare una "lezione speciale" mirata a liberare tutti dalle energie negative. "Facciamoli sentire a disagio" ha detto Sofia alle sue colleghe e amiche prima di dare il via allo scherzo. Terminata la lezione particolare, Elena D'Amario ha tolto la felpa e mostrato la maglia con la scritta ‘pesce d'aprile'.

Lo scherzo per Mida, Holden e Petit

Dopo aver organizzato lo scherzo, Elena D'Amario ha accolto in sala prove di ballo gli allievi. "Oggi faremo una lezione speciale, uno scambio energetico. Vi aiuterà a liberarvi e ad assumere un atteggiamento spensierato. Mettiamo la musica e faremo dei segni sul viso appartenenti alla cultura tribale da cui noi estrapoleremo queste tecniche" ha spiegato ai giovani prima di disegnargli sul volto dei segni.

"Ora muoviamoci liberamente nello spazio, canalizzate la vostra energia anche a livello vocale. Versi, parole, qualsiasi cosa vi passa per la testa. Ora prendiamo energia da terra e passiamocela" ha continuato prima di dare il via allo scambio di versi di animali. Dustin e Mida si sono esibiti per ultimi e il cantante si è sentito a disagio: "Ok, è stranissimo. Basta, ho perso" ha dichiarato prima di interrompere la pratica.

L'annuncio del ‘pesce d'aprile'

La ballerina professionista, terminata la "pratica", li ha riuniti al centro della sala e gli ha mostrato la maglia indossata sotto alla felpa: "Mi aspettavo un po' più di serietà, ma non importa se avete riso o no, comunque oggi è pesce d'aprile" ha dichiarato prima di spogliarsi e far vedere la scritta "pesce d'aprile" e "boccaloni". Sono seguite le risate delle ragazze e le facce perplesse di cantanti.