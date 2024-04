video suggerito

Serale di Amici 2024, chi è l'eliminato della quarta puntata Nella quarta puntata del Serale di Amici di Maria de Filippi, in onda sabato 13 aprile 2024 su Canale 5, gli eliminati provvisori sono Petit, Lil Jolie e Sarah.

Nella quarta puntata del Serale di Amici di Maria de Filippi, in onda sabato 13 aprile 2024 su Canale 5, gli eliminati provvisori sono Petit, Lil Jolie e Sarah. Nella prima manche al ballottaggio vanno Petit, Holden e Marisol, Petit è l'eliminato provvisorio. Nella seconda manche al ballottaggio vanno Sofia e Sarah, dove quest'ultima avrà la peggio. Nell'ultima sfida, al ballottaggio finisce Lil Jolie. Petit, Lil Jolie e Sarah saranno i concorrenti al ballottaggio per l'eliminazione.

Petit, Sarah e Lil Jolie sono gli eliminati provvisori della puntata del 13 aprile

Nella prima sfida a confrontarsi sono Mida con Tití Me Preguntó di Bad Bunny e Petit che canta Sweet Home Chicago. Al ballottaggio vanno Petit, Holden e Marisol, l'eliminato provvisorio è Petit. Holden canta Solo Stanotte, Marisol si salva per prima. Nella seconda manche a scendere sul palco sono i Cuccalo contro gli Zerbi Celentano, quest'ultimi vincono. Vanno al ballottaggio finale Sarah e Sofia, la ballerina si salva per prima e al ballottaggio finisce la cantante. Nella terza sfida Martina e Lil Jolie vanno in eliminazione, al ballottaggio finisce Lil Jolie. Al ballottaggio per l'eliminazione: Petit, Lil Jolie e Sarah. Petit si salva per primo e canta Mammamì. Sarah canta invece What was i made for, mentre Lil si esibisce con Lontano dagli occhi.

Cosa è successo nella puntata del 13 aprile 2024

Come sempre sono tre le manche del serale di Amici: la prima disputata tra il team di Cuccarini – Lo contro i Zerbi – Celentano, Petit va all’eliminazione finale; la seconda con la sfida tra i Cuccari – Lo e i Zerbi – Celentano, vittoria di questi ultimi e Sarah all’eliminazione finale; la terza e ultima con il team Zerbi – Celentano contro i Pettimondo – Todaro, con vittoria dei primi e Lil Jolie in attesa di verdetto insieme ai colleghi Petit e Sarah.