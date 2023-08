Gabriel Garko torna sul set dopo 6 anni di assenza, sarà protagonista di una fiction di Canale5 Gabriel Garko torna protagonista di una fiction dopo 6 anni di assenza dal set. Reciterà al fianco di Anna Safroncik nella serie “Se potessi dirti addio”, in onda a settembre su Canale5.

A cura di Stefania Rocco

Dopo una lunga pausa dal set, Gabriel Garko torna protagonista di una fiction. Lo annuncia l’attore in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni cui racconta le emozioni connesse al ritorno alla recitazione, la sua più grande passione. “Prima di ricominciare un po' di ansia ce l'avevo, lo confesso. Mi chiedevo: ‘E se poi non mi ricordo niente?'. Invece è come andare in bicicletta. Non ho avuto nessun problema, è tornato tutto in modo naturale come se non me ne fossi mai andato”, racconta Garko, il cui ultimo lavoro per le fiction televisive risale al 2017. Era stato l’attore a chiedere una pausa, pur non aspettandosi sarebbe stata tanto lunga. Nel frattempo sono arrivati la pandemia di Covid, che ha allungato i tempi delle produzioni televisive, e il coming out che lo ha reso protagonista di diverse interviste tv. Oggi, finalmente, Garko torna alla sua passione con la fiction Se potessi dirti addio, e ricorda com’è stato il primo ciak dopo tanti anni:

Me lo ricordo benissimo, eravamo in campagna e io dovevo zappare la terra. Mi sono tornati in mente tutti quei critici che di me hanno sempre scritto: ‘Altro che attore: quelle di Garko sono braccia rubate all’agricoltura'. Allora mi sa che avevano ragione…

Gabriel Garko: “Avevo bisogno di una pausa dal set”

Garko ricorda i motivi che lo avevano spinto a prendersi una pausa dal set: “Avevo bisogno di quello stacco, l’ho voluto, l’ho cercato. In realtà volevo prendermi un paio di anni di pausa, ma poi è arrivato il Covid e i tempi si sono allungati, però sono molto contento perché sono riuscito a ritornare dove ero senza problemi, e per me questa è una grandissima vittoria”. La fiction, che lo vedrà recitare al fianco di Anna Safroncik, lo ha convinto fin dalla prima lettura del copione:

Era la proposta giusta al momento giusto. Interpreto Marcello, un uomo che ha perso la memoria e deve ritrovare se stesso, che è un po’ quello che è successo anche nella mia vita in fondo. Lui cerca di ricrearsi una nuova esistenza, ripartendo da zero e io sto facendo la stessa cosa. Marcello è un personaggio particolare, è un artista, un pianista. Ho studiato piano e in alcune scene sono io che suono. O meglio, ci provo. A casa ho la ‘sala dell’arte' in cui c'è anche un pianoforte perché mi piacerebbe imparare a suonarlo bene. Però certo, c’è bisogno di tempo: a 80 anni magari qualcosa di decente riuscirò a suonarlo!

Gabriel Garko: “Tornerò anche a teatro”

Ma il piccolo schermo non è l’unico impegno che aspetta Garko. Nel suo futuro, oltre alla televisione, anche il teatro: “Oltre a questa fiction, che è un bellissimo giallo misto a passione, con tante sorprese per lo spettatore, posso anticipare che ci rivedremo ancora in tv e poi anche in teatro”.