Giacomo Giorgio fa il dito medio davanti alle telecamere: "Ho fatto una bruttissima figura" Giacomo Giorgio si è imbarazzato durante i Nastri D'Argento Grandi Serie a Napoli, al Palazzo Reale, davanti a un fan che lo stava riprendendo. Il video del vaffa ripreso dalle telecamere e le scuse dell'attore.

A cura di Gaia Martino

Giacomo Giorgio ha partecipato alla cerimonia di premiazione a Napoli dei Nastri d'Argento Grandi Serie lo scorso 1 giugno. Durante l'evento ha ricevuto il Premio Guglielmo Biraghi e il Premio Italo ed ha anche riabbracciato alcuni amici e colleghi. Tra questi Gianmarco Saurino con il quale ha condiviso il set di Per Elisa – Il caso Claps: a lui ha rivolto il dito medio davanti alla telecamera di un fan, prima di scusarsi.

Il vaffa di Giacomo Giorgio a Gianmarco Saurino

Giacomo Giorgio si è imbarazzato davanti a una telecamera quando per errore, le ha rivolto il dito medio. "Scusa, non era per te. Era per lui. Scusa, ho fatto una bruttissima figura" ha dichiarato a un ragazzo presente all'evento che lo stava riprendendo all'esterno del Palazzo Reale di Napoli prima di chiedergli una foto. L'attore, noto per i suoi ruoli nelle serie televisive italiane di successo, ha così continuato scherzando: "Non per te, era per Gianmarco Saurino, un attore molto bravo". La gag ripresa è diventata virale su X e ha raccolto tantissimi commenti tra i fan dell'attore e dell'amicizia con Saurino.

I premi per Giacomo Giorgio ai Nastri D'Argento Grandi Serie

Giacomo Giorgio è stato uno dei protagonisti dei Nastri D'Argento – Grandi Serie 2024 che si è celebrato lo scorso 1 giugno 2024 a Palazzo Reale, a Napoli. Ha conquistato il Premio Italo e il Premio Guglielmo Biraghi. Sul palco ha dedicato il premio alla nonna e il suo discorso ha fatto emozionare tutti. Le parole

Sono onorato per questo premio, grazie alla Rai che è stata fondamentale per la mia carriera. Dedico questo premio a mia nonna Melina che non c'è più, era ed è sempre stata una fan dei Nastri d'Argento. Quando era tutto difficile, percorrevo con fatica questa strada, lei mi ha sempre permesso di inseguire questo sogno. Percepiva 400 euro di pensione, 200 ne dava a me per prendere la metro e per fare i provini. Dedico il premio a lei, la ringrazierò per tutta la vita.