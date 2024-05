video suggerito

Christian De Sica riceve l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana Christian De Sica, 73 anni, ha ricevuto l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Christian De Sica, 73 anni, ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sua moglie Silvia Verdone era con lui quando ha ritirato la pergamena. A riportare la notizia è stato il settimanale Gente.

Christian De Sica e l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito

Christian De Sica è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nella foto in cui stringe la pergamena, l'attore appare visibilmente commosso. Al suo fianco nel momento della cerimonia e del ritiro del documento c'era la moglie Silvia Verdone.

Christian De Sica, le riprese per il nuovo film

Christian De Sica a Natale tornerà al cinema. Sono in corso le riprese – che avranno una durata di sei settimane e che si svolgono tra Cortina D'Ampezzo e Roma – per Cortina express, un film di Eros Puglielli. Nel cast ci sono anche Lillo Petrolo, Isabella Ferrari, Paolo Calabresi, Ernesto D'Argenio, Francesco Bruni e Beatrice Modica. Il film è una produzione Be Water Film, in associazione con Medusa Film e in collaborazione con Prime Video. Intervistato da Fanpage.it, l'attore aveva ripercorso la sua carriera. Tra i suoi ruoli più riusciti, quello drammatico ne Il figlio più piccolo:

Con quel film ho vinto un sacco di premi che in tutta una carriera non ho vinto. Come ho fatto quel film ho vinto il David di Donatello, il Nastro d’Argento, il premio come miglior attore protagonista. È sempre stato così, purtroppo la comicità non ripaga e l’intellighenzia non te la perdona, soprattutto se hai molto successo col pubblico. Purtroppo io mi porto questo problema di aver avuto grande successo con dei film nazionalpopolari. Allora si dice: “Ma mò che voi fà, l’artista? Ma chi te lo fa fà”. Purtroppo è lo scotto che uno paga, come se tu fai i film dei cowboy dove ti fanno salire e scendere dai cavalli per tutta la vita.